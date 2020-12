Madagascar: 50 millions de dollars de financement supplémentaire pour le Projet de Développement Intégré et Résilience du Grand Antananarivo

communiqué de presse

Ce financement supplémentaire permettra de combler le déficit de financement créé par la réaffectation des ressources pour la réponse COVID-19

WASHINGTON, 10 décembre 2020 - Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un crédit de 50 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) pour soutenir le Projet de Développement Intégré et Résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR). Ce financement supplémentaire permettra de combler le déficit de financement créé par le déclenchement du Mécanisme de Réponse Immédiate et la réaffectation des ressources de PRODUIR à la Composante Contingente de Réponse d'Urgence (CERC) pour la riposte COVID-19.

Pour répondre à la crise COVID-19, le gouvernement de Madagascar a adopté un plan multisectoriel d'urgence et a demandé l'activation du Mécanisme de Réponse Immédiate de l'IDA, réaffectant ainsi 123 millions de dollars à la réponse d'urgence contingente de trois projets, dont PRODUIR. Celui-ci a été sélectionné pour soutenir les activités de protection sociale à hauteur de 45 millions de dollars et a fourni 5 millions de dollars pour mettre en œuvre une partie du plan de réponse d'urgence de la Commune Urbaine d'Antananarivo.

Ce financement supplémentaire reconstituera donc les fonds de PRODUIR pour garantir que les activités initialement prévues seront financées et mises en œuvre afin d'améliorer les conditions de vie en milieu urbain et la résilience aux inondations dans certains quartiers à faible revenu du Grand Antananarivo ainsi que la capacité de Madagascar à répondre rapidement et efficacement aux crises ou aux situations d'urgence.

« Sauver des vies et protéger les moyens de subsistance est au cœur de la riposte du gouvernement face à la COVID-19. Grâce à ce projet, la Banque mondiale a pu soutenir ces efforts, y compris dans des villes comme Antananarivo qui a été pendant plusieurs mois l'épicentre de la pandémie à Madagascar », a déclaré Marie-Chantal Uwanyiligira, Représentante de la Banque mondiale à Madagascar. « Le financement supplémentaire approuvé aujourd'hui permet la continuité de PRODUIR, un important projet de développement urbain qui s'avère plus nécessaire que jamais afin de mieux protéger la population et renforcer sa résilience aux futurs chocs ».

Les activités initiales envisagées par le projet parent demeurent pertinentes et essentielles pour renforcer la résilience urbaine dans le Grand Antananarivo et contribueront à établir un environnement plus sain dans les quartiers à faible revenu de la ville. Les investissements du projet dans les services essentiels d'assainissement et de gestion locale des déchets solides contribueront également à développer et à maintenir de meilleures pratiques d'hygiène et à protéger la santé dans le contexte lié à la pandémie de COVID-19.

