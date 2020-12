Cote d'Ivoire: Déchets électriques et électroniques - La 3ème édition de la campagne de recyclage lancée

Le jeudi dernier, MTN Côte d'Ivoire a lancé la troisième édition de la campagne "E-Ewaste", dont le but est de sensibiliser sur le recyclage des déchets électriques et électroniques.

« Mobiliser et impliquer les entreprises de Côte d'Ivoire et la population en général dans la bonne gestion des déchets électriques et électroniques pour la préservation de l'environnement et de la santé », tel en est l'objectif.

Natenin Coulibaly, secrétaire générale de la société de téléphonie mobile, a expliqué que « la campagne de sensibilisation et de collecte se déroulera auprès des entreprises et des particuliers sur une période de trois mois. Pour les particuliers, des box de collecte sont disposés dans les agences et des centres commerciaux. »

Ces box recevront essentiellement les petits appareils usagés électro-ménagers, téléphones fixes, téléphones portables, tablettes, chargeurs et batterie. Aussi a-t-elle invité les populations à ne plus jeter les déchets électriques et électroniques n'importe où.

« Nous voulons contribuer à la préservation de l'environnement et de la santé des populations ivoiriennes en général. La collecte des déchets issus des équipements électriques et électroniques est une véritable opportunité pour sensibiliser autour de la nécessité de mettre en œuvre un recyclage et un entreposage responsable des D3E », a fait savoir Natenin Coulibaly.

D'autres partenaires sont associés sur ce projet avec l'opérateur mobile. Notons qu'à ce jour, 100 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques ont été collectés.