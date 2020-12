Afrique: Stabilité démocratique - La contribution des guides religieux au Sénégal magnifiée

Faut-il repenser l'État africain pour une meilleure prise en charge des dynamiques socioculturelles ? Une question parmi d'autres qui a été soulevée, hier, lors d'une rencontre organisée par Gorée Institute sur le thème de « La stabilité démocratique comme solution à la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest ». La rencontre de deux jours réunit des participants venus de la sous-région.

Le séminaire organisé, hier, par Gorée Institute et qui a réuni des figures de proue de la société civile africaine et des universitaires a permis de réfléchir, à nouveau, sur la problématique de la démocratie en Afrique, alors que des pays de la sous-région vivent dans un contexte d'incertitude et d'instabilité institutionnelle. Les participants, venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, etc., ont jugé utile d'aborder des questions d'intérêt national allant de l'engagement citoyen des jeunes à la contribution de la société civile dans le renforcement des acquis démocratiques en passant par l'assainissement de la pratique politique. Ils ont fait ressortir les faiblesses des systèmes démocratiques et déploré qu'ils ne soient « pas toujours en phase avec les aspirations des peuples africains après un quart de siècle d'indépendance ».

Le Pr Moussa Diaw, enseignant-chercheur en Sciences Politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, a rappelé, à cet effet, « l'importance d'un diagnostic objectif pour opérer des ruptures de façon progressive ». Dans une communication présentée à cette occasion, il a mis en exergue cette conception réductrice de la démocratie qui est souvent balbutiante dans certains États africains. Une vision déformée qui se fonde sur plusieurs paramètres dont le fait que le système démocratique africain soit calqué sur le modèle occidental. Pour lui, la non-prise en compte de l'homogénéité des États africains constitue l'une des causes des pathologies dont souffre la démocratie africaine. Du coup, l'image de la démocratie continue à être associée aux élections alors qu'elle va au-delà. Dans ce sillage, il y a lieu, pour lui, de prendre en compte cette diversité en vue de maintenir un certain nombre d'équilibres mais aussi pour disposer d'une démocratie à la hauteur des attentes.

En termes de perspectives, M. Diaw considère qu'il serait judicieux de mettre en place des institutions conformes aux réalités des pays africains. Il a, à ce titre, estimé que l'exemple du Sénégal est édifiant avec la contribution importante des familles religieuses dans la préservation de la stabilité démocratique du pays. « Il faut envisager de mettre en place des institutions représentatives de nos réalités pour ne pas que la démocratie flotte et pour qu'elle soit plus efficace. Au Sénégal, le rôle joué par les religieux comme régulateurs sociaux est d'une grande importance. Il doit être mieux pris en compte pour préserver des acquis démocratiques », a soutenu l'enseignant-chercheur.

S'il plaide, entre autres, pour une consolidation de la société civile pour en faire un pilier de la démocratie, Moussa Diaw a indiqué également qu'il faut procéder à des réformes majeures, pour que cette démocratie ne soit pas uniquement qu'institutionnelle mais aussi citoyenne.

Miser sur des solutions endogènes

Dans son intervention, le fondateur d'Afrika Jom Center, le Pr Alioune Tine, a évoqué la notion de « panne démocratique » en Afrique. Il a souligné qu'il est nécessaire d'engager une réflexion profonde sur la nature de l'État de droit dont les pays africains ont hérité. Surtout que, selon lui, la figure du chef africain, « fabriquée depuis la période coloniale par le Blanc, pose encore problème et laisse des séquelles ». Un état de fait parmi d'autres qui remet en cause, suivant ses explications, la notion de citoyenneté dans des pays africains et qui entretient des résistances par rapport à la démocratie.

Mais, pour la présidente du Cosef du Burkina Faso, Mme Anne Koné Konaté, pour impulser des dynamiques de changement, « il faudra que l'Afrique mise sur des solutions endogènes ». Elle a magnifié l'exemple sénégalais avec l'implication des chefs religieux dans la préservation des acquis démocratiques. Mais, a-t-elle ajouté, « nous devons avoir le courage d'opérer des ruptures en créant, nous-mêmes, un système de gouvernance approprié. Et il est important de poser, dès à présent, des actes dans ce sens, surtout que l'avenir du monde repose sur l'Afrique ».

Si le Pr Baba Ly Sall a magnifié la tenue d'une telle rencontre, pour le directeur de Gorée Institute, Doudou Dia, cet atelier vise, entre autres, « à favoriser un cadre de dialogue inclusif et participatif pouvant aider à prévenir les conflits en générant une meilleure compréhension des défis que doit relever une société aspirant à la paix et à l'État de droit, ainsi qu'un consensus sur la façon de les aborder ». Il s'agit, d'après lui, de contribuer à appréhender la stabilité démocratique comme aspiration interne et enjeu continental.