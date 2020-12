Sénégal: Cimenterie - Ciments du Sahel veut doubler sa production dans deux ans

Le ministre des Mines et de la Géologie était, hier mardi, l'hôte des Ciments du Sahel. Au cours de cette visite, le directeur général de la cimenterie a annoncé le doublement de la production dans deux ans.

Dans deux ans, les Ciments du Sahel comptent faire passer leur production de 3 millions de tonnes par an à 6 millions. C'est ce qu'a laissé entendre son Directeur général Latfallah Layousse, hier, lors de la visite du Ministre des Mines et de la Géologie dans les locaux de la cimenterie. L'entreprise génère actuellement 1000 emplois permanents et 1000 autres journaliers, en plus de ceux qui gravitent autour. Pour y arriver, il a annoncé l'ouverture d'une troisième ligne de production.

Le ministre Oumar Sarr y était dans le cadre de ses visites de terrain pour voir « comment l'entreprise fonctionne et ce qu'elle fait pour l'ensemble des collectivités territoriales aux alentours ». Le ministre des Mines et de la Géologie a fait le tour des différents services et s'est rendu dans l'une des carrières où sont extraits certains intrants qui entrent dans la fabrication du ciment. M. Sarr a pu constater que l'entreprise veille quand même à restaurer l'écosystème à la fin de l'exploitation des mines qui sont devenues, avec le temps, de grands trous à ciel ouvert.

« Après l'extraction des substances minérales des carrières, il y a un aménagement progressif des sites dans le cadre de la réhabilitation. Nous avons vu un aménagement piscicole avec un bassin où sont élevés des poissons, un périmètre maraicher et les arbres qui ont été plantés », s'est-il félicité.

Autre motif de satisfaction pour lui, c'est la réalité de la politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (Rse) par laquelle la cimenterie appuie les populations riveraines de son site de production. Ce, avec des interventions dans les domaines de la santé, de l'éducation sans oublier le social via la construction et l'équipement d'infrastructures scolaires, sanitaires, entre autres. « Tout cela constitue un ensemble qui nous conforte dans notre vision d'extraction de mines plus humaines et plus centrées sur la collectivité », s'est réjoui le ministre.

Dans cette même veine, le président-directeur général des Ciments du Sahel, Latfallah Layousse, a rappelé la priorité que son entreprise accorde au respect de l'environnement et au soutien aux populations riveraines. « On ne peut pas implanter une industrie pareille, d'une haute technologie ayant créé énormément d'emplois, sans en faire bénéficier toutes les populations environnantes », a-t-il soutenu.