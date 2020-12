Sénégal: Déclaration sur la situation dans les crèches - Les acteurs pour le développement de la petite enfance montent au créneau

S'il existe des crèches aux normes et standard de qualité requis, nombreuses sont celles malheureusement dans lesquelles les pratiques semblent plutôt douteuses. C'est pourquoi, dans une déclaration sur la situation dans les crèches au Sénégal, suite au drame survenu dans l'une d'elle à Sacré-Cœur 3, le Réseau national des acteurs pour le développement de la petite Enfance (RENADDPE) interpelle l'Etat qui, de manière diligente, doit assainir ce Sous-secteur afin de protéger les enfants contre des pratiques nuisibles.

«Le dimanche 13 décembre les réseaux sociaux se sont fait l'écho d'un drame survenu le lundi 30 novembre 2020 dans une crèche de la place. En effet un nourrisson de dix mois a été arraché à l'affection de ses parents dans des circonstances assez trouble. Le Réseau national des acteurs pour le développement de la petite Enfance (RENADDPE) présente ses tristes condoléances aux parents du bébé et à la communauté éducative, en les assurant de toute notre sympathie devant cette dure épreuve. La disparition de cet enfant dans de telles conditions repose encore une fois la question de la réglementation d'une activité devenue très lucrative mais qui, malheureusement, souffre d'une absence quasi-totale de contrôle.

Les nouvelles configurations urbaines (espace domestique réduit) et le nouveau rôle économique des femmes à la recherche des solutions, conciliant vie familiale et vie professionnelle, obligent les conjoints à recourir, de façon légitime, à des services de crèches ou de garde d'enfants, ce qui explique le nombre de plus en plus important de ces structures dans les grandes villes. Le RENADPE, a souvent attiré l'attention sur la prolifération des crèches et garderies sans que les conditions d'une bonne prise en charge des nourrissons de 2 à 24 mois ne soient réunies. L'ouverture, le fonctionnement et la gestion d'une crèche obéissant à des normes strictes en matière d'infrastructure, d'équipement, de sécurité, de contenu circulaire, de profil professionnel du personnel et du dispositif de suivi-supervision.

Le RENADPE, rappelle encore une fois que s'il existe des crèches aux normes et standard de qualité requis, elles sont malheureusement très limités en face du nombre impressionnant d'autres dans lesquelles les pratiques semblent plutôt douteuses. Ceci interpelle l'Etat qui, de manière diligente, doit assainir ce Sous-secteur afin de protéger les enfants contre des pratiques qui risquent de nuire gravement à leur développement physique et cognitif.

Devant cette situation, le RENADPE : Exhorter le gouvernement à accélérer le processus d'approbation de nouveau texte devant réglementer les crèches et les structures assimilées ; Appelle à une réflexion large et inclusive sur la problématique des crèches et des structures assimilées ; Invite les collectivités territoriales à exercer pleinement les responsabilités qui sont les leurs en matière de développement Intégré de la Petite Enfance ; Invite le secteur privé à renforcer son soutien au Sous-secteur de la Petite Enfance , Invite les Organisation de la société civile en partenariat avec l'Etat, à la mise en place d'une plateforme comportant un observatoire des structures d'enfants de moins de trois ans»