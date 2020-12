Cote d'Ivoire: Awards des entreprises 2020 - L'Unacoopec-Ci décroche le prix de la meilleure microfinance

Le Top management des entreprises et des personnalités les plus performantes a été célébré le 11 décembre, à l'hôtel Radisson Blu (Port-Bouët). Organisée par AB communication, cette cérémonie dénommée « les Awards des entreprises » , vise à accompagner et soutenir le gouvernement dans sa politique de développement économique et social ; encourager les opérateurs économiques et les entreprises du secteur privé ; susciter et sensibiliser la population à adhérer à leurs actions. Lors du dîner-gala organisé à cet effet, l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire (Unacoopec-Ci) s'est vu décerner le prix de la meilleure microfinance. Son prix a été réceptionné par Kouao Tola Séraphin, directeur du Crédit, représentant Issiaka Savané, administrateur provisoire de la microfinance. Le représentant de l'Unacoopec-Ci a dédié cette récompense à ses collaborateurs et surtout aux clients pour la confiance en cette institution financière.

« Nous dédions ce prix également à tous nos sociétaires, nos clients, pour la confiance placée en nous depuis 1976 jusqu'à ce jour. C'est la qualité de service qui a fait la différence avec les autres nominés. Nous avons aussi un réseau de 136 points de vente sur toute l'étendue du territoire. Malheureusement, la Covid-19 a perturbé nos activités cette année. Mais nous comptons repartir de plus belle en 2021. Ce défi, nous allons le relever à travers une gestion plus rigoureuse des activités du crédit », a-t-il assuré.

Soulignons que l'Unacoopec-Ci reste à ce jour la seule micro finance ivoirienne reconnue au niveau international. Il faut noter que la deuxième édition des Awards des entreprises a enregistré la présence de plusieurs ministres. Entre autres, Adama Coulibaly (Économie et des Finances), parrain de l'évènement, Anne Désirée Ouloto (Assainissement et Salubrité), Aka Aouélé, ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique.