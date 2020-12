Cote d'Ivoire: Abengourou, Korhogo - Plus de 400 producteurs de cacao et d'anacarde reçoivent des kits agricoles

Dans le cadre du programme de développement de coopératives modèles inclusives et durables (Proced) et du projet Pcci-Ecocacao, financé, respectivement, par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, la société de coopération pour le développement international (Socodevi), vient de récompenser plus de 400 producteurs et productrices de cacao et d'anacarde.

Installés dans les départements d'Abengourou et de Korhogo, les bénéficiaires sont exclusivement, des participants et participantes au 1er cycle des champs-écoles Socodevi. Qui, est un programme de formation en égalité des genres et en agroenvironnement, destiné aux familles membres des coopératives partenaires que sont : Uconako, Faho et Boukabla.

Pour récompenser leur participation active aux champs-écoles Socodevi, ils ont reçu de la part de la Socodevi, des certificats et plusieurs kits agricoles, composés de brouettes, machettes, sécateurs, râteaux, pelles et bottes.

Remis en présence des autorités administratives et des leaders communautaires, lors des cérémonies officielles de clôture, qui ont eu lieu en Août dernier, dans le département d'Abengourou, et en novembre et décembre, dans le département de Korhogo, ces kits faciliteront la mise en application des bonnes pratiques agricoles dans les plantations.

Ces projets visent à améliorer les conditions de vie de plus de 3000 famille en Côte d'Ivoire, de renforcer leur performance en matière d'adaptation aux changements climatiques et d'améliorer leurs pratiques, en matière d'égalité des genres.

Débuté en Octobre 2019, les champs-écoles Socodevi ont contribué à renforcer les capacités des producteurs et productrices des régions d'Abengourou et de Korhogo, intervenant dans les filières cacao et anacarde. En plus des formations théoriques sur diverses thématiques, ils ont bénéficié de formations pratiques et de suivi personnalisé dans leurs plantations.