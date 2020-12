Maroc: Le Parlement péruvien salue la décision américaine de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Lima — Le Parlement péruvien a salué la décision des États-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara et d'ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla.

"Nous félicitons le Royaume et saluons la décision des États-Unis de reconnaître officiellement la souveraineté pleine et entière du Maroc sur le Sahara, et d'ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla", lit-on dans la motion adoptée par le Parlement, qui a réitéré son soutien à l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en tant qu'"unique solution réaliste et viable" en vue de parvenir à une solution au différend artificiel autour du Sahara marocain.

Dans la motion, présentée par le Groupe d'amitié parlementaire Pérou-Maroc, l'institution législative s'est également félicitée de la réactivation des mécanismes des relations avec Israël, saluant l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président américain Donald Trump à œuvrer ensemble pour instaurer une paix durable au Moyen-Orient.

Dans le même contexte, le Parlement péruvien a salué le contenu de l'entretien téléphonique de SM le Roi avec le président de l'Autorité Nationale Palestinienne, Mahmoud Abbas Abou Mazen, le Souverain ayant réitéré Son soutien à la préservation du statut spécial de la ville d'Al Qods Acharif, ainsi que la position du Royaume et son ferme attachement à la stabilité et à la paix au Moyen-Orient.

Le Groupe d'amitié parlementaire Pérou-Maroc a souligné que la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud est une étape historique qui consacre une politique pragmatique et juste du Royaume, ainsi que le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, relevant que cette décision, qui est le fruit d'intenses consultations entre SM le Roi et le Président Trump, est un tournant majeur sur la voie d'une solution au différend artificiel sur l'intégrité territoriale du Maroc.

Le Groupe d'amitié a mis en avant le soutien international croissant à la marocanité du Sahara, notamment à travers l'ouverture par de nombreux pays de consulats généraux dans les villes de Laâyoune et de Dakhla, précisant que l'initiative d'autonomie est conforme aux résolutions du Conseil de sécurité visant à mettre un terme à ce conflit régional.

Par ailleurs, le Groupe parlementaire a fait observer que la décision américaine intervient après l'intervention pacifique, décisive et légitime du Maroc dans la région d'El Guerguerat pour préserver la sécurité et la stabilité dans cette partie du territoire marocain, ainsi que pour rétablir la libre circulation des personnes et des biens entre le Royaume et les autres pays africains