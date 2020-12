Maroc: Lutte antiterroriste - Entre Rabat et Washington, une coopération "robuste et de longue date" (David Fischer)

Rabat — Le Royaume du Maroc et les Etats Unis entretiennent une coopération "robuste et de longue date" en matière de lutte contre le terrorisme, a affirmé l'ambassadeur américain à Rabat, M. David Fischer.

Dans une interview à la MAP, M. Fischer a souligné que les deux pays travaillent étroitement pour sauvegarder leurs intérêts de sécurité nationale, relevant que le Maroc demeure un partenaire "important" sur une série de questions sécuritaires.

Rappelant la feuille de route pour la coopération en matière de défense s'étalant sur dix ans signée en octobre dernier entre les deux pays, le diplomate américain a précisé que cet accord vise à "guider" la coopération bilatérale dans des domaines prioritaires, y compris le renforcement des efforts de modernisation entrepris par le Maroc, le but étant, selon lui, de "faire face, ensemble et d'une manière plus efficace, aux menaces régionales".

Il a en outre indiqué que le Maroc participe, chaque année, à plus de 100 engagements militaires avec les Etats Unis comme il abrite l'African Lion- "notre exercice militaire annuel le plus large" dans le continent, notant que le Royaume est également un partenaire "majeur" dans le programme international US d'éducation et de formation militaires.

M. Fischer a, par ailleurs, mis en avant la stratégie "globale" mise en place par le Maroc pour lutter contre le terrorisme, laquelle stratégie inclut des mesures vigilantes de sécurité, la coopération régionale et internationale et des politiques de lutte contre la radicalisation.

Il a dans ce sens souligné que les efforts "réussis" du Maroc en la matière ont permis d'atténuer les risques liés au fléau du terrorisme.