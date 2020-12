Sénégal: Diourbel / Vote du budget du Conseil départemental - L'environnement et l'éducation, principales priorités

Le projet de budget du Conseil départemental de Diourbel a été voté hier, mardi 15 décembre 2020, à l'unanimité par les 58 conseillers présents sur les 60 conseillers départementaux à l'occasion de leur session ordinaire. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 415 millions dont 137 millions consacrés à l'investissement et 277 millions de budget de fonctionnement.

Deux principales priorités, l'environnement et l'éducation, ont été retenus dans le budget de l'année 2021. Abdou Khadim Guèye, le président du Conseil départemental de Diourbel explique : « Ce qui ressort de notre session budgétaire le plus, ce sont les problèmes liés à l'éducation, à la santé et davantage cette année à l'environnement.

La ville de Diourbel a été très fortement inondée, le centre de la ville est rempli d'eau. C'est finalement une rivière, un lac de 50 m de largeur et de plus d'un km de longueur qui est en plein centre de Diourbel. Il n'y a qu'une seule route qui permet de relier les deux zones de Diourbel. Sans cette route-là Diourbel serait coupée en deux, c'est une priorité puisqu'il y a du danger. Déjà, il y a des accidents parce que les élèves sont obligés de partager la route avec les véhicules et avec les moto jakarta. Nous avons beaucoup insisté pour que l'Etat prenne au sérieux ce problème qui est une menace sérieuse pour Diourbel...

L'autre problème, c'est le manque de lycées et de collèges. C'est devenu un problème grave parce que quand des élèves de Terminale s'assoient à 3 à 4, quand les élèves font des tours de rôle pour faire les cours de mathématiques ou de sciences physiques, cela devient extrêmement grave ». Et il poursuit ; « nous ne pouvons pas nous substituer à l'Etat dans la construction de lycées et collèges. Nous avons construit 20 classes et réhabilité 12 autres en l'espace de 5 ans soit 32 salles au moment où l'Etat n'a pas une seule classe à son actif ».

Selon Abdou Khadim Guèye, 80 % du budget est allé à la santé et à l'éducation. Le Conseil départemental s'engage par ailleurs à accompagner les agriculteurs, les artisans et les jeunes pour des projets d'entreprenariat.