Cote d'Ivoire: Amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement - Les États-Unis et la Côte d'Ivoire lancent le programme « MuniWASH »

Le 8 décembre 2020, le Ministre ivoirien par intérim de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation M. Vagondo Diomandé et l'Ambassadeur américain en Côte d'Ivoire M. Richard Bell ont lancé le projet Eau, Assainissement et Hygiène des Municipalités en Afrique de l'Ouest (MuniWASH), un programme d'assistance régionale financé par le gouvernement américain pour améliorer l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement en Côte d'Ivoire et au Bénin.

Les activités de MuniWASH, financées par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), bénéficieront aux résidents de huit villes ivoiriennes pour soutenir l'objectif de la Côte d'Ivoire d'atteindre 100% de couverture en eau et assainissement d'ici 2030. La Ministre de la Salubrité et de l'Assainissement Mme. Anne Désirée Ouloto, le Ministre de l'Hydraulique M. Laurent Tchagba, et la Représentante Pays de l'USAID, Dr. Nancy Lowenthal ont également assisté à ce lancement à Abidjan, avec le Directeur de la Mission régionale de l'USAID pour l'Afrique occidentale M. Daniel Moore en virtuel.

MuniWASH est un programme d'assistance régionale de l'USAID sur cinq ans, d'une valeur de 13 millions de dollars, dont environ 7 millions de dollars sont réservés aux activités en Côte d'Ivoire. Le projet fournira une assistance technique à huit municipalités ivoiriennes - Abengourou, Abobo, Bouaké, Gagnoa, San Pedro, Soubré, Yamoussoukro et Yopougon - pour développer des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène qui répondent de façon plus durable aux besoins essentiels des populations pauvres et mal desservies vivant en milieu urbain et dans les zones périurbaines. Lors de la cérémonie de lancement, le maire de chacune des huit villes bénéficiaires a signé un protocole d'accord avec le partenaire chargé de l'exécution TetraTech, décrivant les termes du projet.

Selon l'Ambassadeur Bell, MuniWASH démontre le consensus politique des États-Unis autour de la conviction que l'atout le plus précieux de tout pays, c'est son peuple. « MuniWASH soutient le programme ambitieux de la Côte d'Ivoire visant à étendre l'accès à l'eau à tous les Ivoiriens au cours des dix prochaines années », a déclaré Bell. « Les États-Unis continueront de soutenir les efforts ivoiriens qui renforcent les systèmes et favorisent la bonne gouvernance et le partenariat entre nos deux pays. »

« Ce projet démontre la synergie entre l'Etat, les communes et les partenaires au développement. Il s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement qui a décrété l'année 2020 année du social dans le but de favoriser l'accès aux services sociaux de base aux populations », a déclaré le Ministre Vagondo Diomandé, qui est également Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile.

Selon le rapport 2019 du Programme conjoint de suivi de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène de l'Organisation Mondiale de la Santé, 20% des Ivoiriens n'ont pas un accès fiable à l'eau potable et 65% des Ivoiriens n'ont pas accès à des services d'assainissement adéquats.

Ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire