Algérie: Oran - Vif intérêt du Bangladesh pour les produits de l'ENTP

Oran — L'ambassadeur du Bangladesh en Algérie Mohammed Abdul Hye a indiqué mardi à Oran que son pays est "très intéressé" par les produits de l'Entreprise nationale de transformation des produits longs (ENTP), filiale du groupe IMETAL.

"Le gouvernement du Bangladesh a lancé un mégaprojet appelé -Delta plan project- pour l'entretien des rivières et des cours d'eau et nous avons besoin de produits sidérurgiques pour conforter les fleuves et éviter les débordements qu'on retrouve aisément au niveau des unités de l'ENTPL", a déclaré le diplomate bangladais à l'APS en marge d'une visite de prospection au niveau de l'unité "Trefilor" d'Oran relevant de l'ENTPL.

Le diplomate Bangladais, qui en est à sa cinquième visite à Oran depuis sa prise de fonction en 2016, date de réouverture de l'ambassade après une fermeture de plusieurs années, a fait savoir que "les relations bilatérales entre le Bangladesh et l'Algérie sont très solides et nous voulons qu'elles soient raffermies davantage".

"J'ai visité récemment l'usine Iris de pneus de Sétif et j'ai été impressionné par la qualité de leurs produits diversifiés et compétitifs au plan international", a-t-il déclaré, signalant que le volume des activités commerciales entre les deux pays a atteint 100 millions de dollars par an.

Pour sa part, le Directeur général l'ENTP, Mohamed Abbas Akli, a indiqué à l'APS que son entreprise qui est le plus grand producteur de produits longs en Algérie, activant dans le domaine du tréfilage des aciers, dispose de plus de six unités à Oran, Sig, Mascara, Alger, Annaba et Sétif, avec une gamme très variée de produits de soudage et électrodes, de câbles métalliques et de tôles, entre autres, et "est sur une piste d'exportation vers la Tunisie et la Libye".