Algérie: Université - Début des cours en présentiel dans le respect du protocole sanitaire et pédagogique

Alger — Les étudiants universitaires ont repris, mardi à Alger, les cours en mode présentiel dans "des conditions exceptionnelles" au vu des mesures préventives, organisationnelles et pédagogiques prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus.

La rentrée universitaire, dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à partir du pôle universitaire relevant de l'Université Mohamed Boudiaf de M'sila, a été marquée par la prise de mesures préventives au niveau des instituts, universités et moyens de transport universitaire, a constaté l'APS lors d'une tournée à travers l'Université d'Alger 1 Benyoucef Benkhedda, la Faculté de droit et des sciences administratives à Saïd Hamdine (Alger) et l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) de Bab Ezzouar (Alger).

A l'Institut des sciences juridiques et administratives, des agents ont été mobilisés, à l'entrée, pour la prise de température des étudiants qui, a-t-on constaté, respectaient le port du masque et la distanciation sociale.

Dans ce sens, Mokrane (1er année Master) et Chakib (1ere année Licence) se sont dits "satisfaits" de la reprise des cours et des mesures pédagogiques prises, notamment en ce qui concerne la présence du tiers des étudiants aux cours pratiques des matières essentielles, tous niveaux confondus, soutenus par des conférences à distance, estimant que cela permet de réduire le nombre des contagions.

Chakib a salué, en outre, les mesures prises par l'administration de l'Institut et les œuvres universitaires, notamment en ce qui concerne le transport universitaire, les mesures barrières, surtout le port du masque et la réduction du nombre de cours en présentiel, souhaitant la réussite à tous les étudiants et la fin de cette crise sanitaire.

De nouvelles bachelières n'ont pas caché leur enthousiasme de rejoindre enfin l'Université assurant respecter scrupuleusement les gestes barrières pour se protéger et protéger leurs familles.

Précisant que les cours concerneront les modules fondamentaux, il a fait état d'une session de formation en ligne pour permettre aux étudiants de se familiariser avec la plateforme numérique mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La semaine prochaine, les cours en présentiel concerneront les étudiants de deuxième année et la semaine d'après, ceux de troisième année, a-t-il encore fait savoir ajoutant que les matinées seront affectées aux étudiants en Licence et les après-midi a ceux en Master.

Pour sa part, le vice-recteur de l'USTHB de Bab Ezzouar, Abdelhalim Tebbiche, a mis l'accent sur "l'application rigoureuse" du protocole sanitaire et pédagogique lors des cours dispensés en présentiel en vue de préserver l'intégrité et la santé de la famille universitaire.

Au titre des dispositifs mis en place à cet effet, il a cité le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique et la mise à disposition des moyens d'asepsie.

S'agissant des mesures pédagogiques, le même responsable a évoqué les cours en présentiel dans les modules fondamentaux uniquement avec un système de groupes.

De son côté, le président du bureau de wilaya de l'Organisation "Solidarité nationale estudiantine", Brahimi Ahmed, a assuré que la reprise des cours à l'USTHB se déroulait dans "le strict respect" du protocole sanitaire et pédagogique afin de juguler la propagation de l'épidémie, précisant que l'administration de l'Université et a mis en place tous les moyens de prévention nécessaires", notamment la prise de la température et la mise à disposition de désinfectants.

L'organisation, a indiqué M. Brahimi, a programmé des campagnes de sensibilisation au profit des étudiants pour les conscientiser sur l'impératif respect des gestes barrières.

Lors d'une rencontre organisée à l'USTHB à l'occasion de la reprise des cours en présentiel, le Recteur de l'Université, Djamel Eddine Akretch a fait état de "plus de 9000 nouvelles inscriptions", rappelant que l'enseignement se déroulera cette année aussi bien en présentiel en groupes qu'à distance.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, avait indiqué qu'à l'occasion de la rentrée universitaire 2020/2021, un protocole sanitaire "rigoureux" avait été arrêté pour les cours dispensés en présentiel à travers un système de groupes d'un tiers des étudiants et dans les modules fondamentaux uniquement.