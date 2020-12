Algérie: Covid-19 - La CAPC appelle à l'adoption d'un plan de sauvetage urgent en faveur des entreprises

Alger — La Confédération Algérienne du Patronat Citoyen (CAPC) appelle à l'adoption d'un plan de sauvetage urgent en faveur des entreprises du pays face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la Covid-19, a indiqué mercredi l'organisation patronale dans un communiqué relayant une déclaration de son président, Sami Agli.

"La CAPC appelle à l'adoption d'un plan de sauvetage urgent pour permettre aux entreprises de poursuivre leur activité économique d'une part et le maintien de ses emplois d'autre part", souligne M. Agli estimant que "les mesures conjoncturelles s'avèrent aujourd'hui insuffisantes".

"Notre pays a besoin, plus que jamais, de ses entreprises et il est d'un intérêt national et stratégique de sauver l'outil de production et de préserver les emplois", note le même responsable à travers le communiqué.

Celle-ci, explique-t-il, devra consacrer le principe de la protection et la promotion de la production nationale et un environnement économique sain.

"L'année 2021 doit être celle de la relance de notre économie et à la convergence de l'ensemble des énergies de notre nation", affirme le président de la CAPC.

Par ailleurs, M. Agli a rappelé qu'après une année 2019 "marquée par une crise politique, le secteur de l'industrie nationale traverse une autre conjoncture des plus difficiles à cause de la pandémie de Ia Covid-19 et ses effets inquiétants pour l'entreprise économique".

D'autre part, le président de la CAPC a assuré que son organisation patronale salue la volonté politique des pouvoirs publics à soutenir les entreprises nationales à faire face à la crise inédite qu'elles traversent.La CAPC soutient, également, les mesures fiscales et parafiscales décidées dans la concertation dans ce sens.

"Nous y adhérons pleinement et exprimons notre entière solidarité à la démarche du Gouvernement", a indiqué M. Agli, regrettant néanmoins, "les retards pris dans l'application de ces mesures qui ont exacerbé la fragilisation inquiétante de nos entreprises dont certaines n'arrivent même plus à payer leurs salariés".

"Nous sommes convaincus que notre pays sortira vainqueur de la crise grâce à la mobilisation, la solidarité et la communion de toutes ces énergies autour de notre Patrie", conclut M. Agli.