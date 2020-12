Sénégal: Protection de l'environnement, responsabilite sociétale d'entreprise et rehabilitation des carrières - Omar Sarr audite les Ciments du Sahel

Omar Sarr, le ministre des Mines et de la géologie a rendu visite hier, mardi, aux Ciments du Sahel sis dans la commune de Diass. Ses principales remarquent s'étalent autour de la responsabilité sociétale d'entreprise de l'usine et les efforts faits pour la préservation de l'environnement. En plus, il a fait un tour dans les carrières de calcaire d'où l'on extrait la matière première pour la fabrication du ciment, des sites qui, après usage, sont transformés en bassins aquacoles et périmètres maraîchers.

Omar Sarr, le ministre des Mines et de la géologie après une visite guidée des installations des Ciments du Sahel (Cds) a dit toute sa satisfaction sur le mode de fonctionnement de cette unité industrielle et de ce qu'elle investit dans les collectivités territoriales environnantes. A l'en croire, les Cds se présentent comme une usine moderne, spécialisée dans les questions d'extraction des mines de manière générale et du calcaire en particulier, toute chose qui ne se fait pas sans la présence de l'argile et d'autres substances minérales, selon lui.

Le ministre Omar Sarr a insisté à ce niveau sur le respect des normes environnementales et le gros investissement noté dans le social, à l'endroit de l'ensemble des communes et villages tout autour des Cds. Des actions menées dans la santé et l'éducation, comme en attestent les autorités administratives et locales. Me ministre des Mines a dit dans la foulée toute son adhésion à la dynamique et a magnifié la réhabilitation des carrières en bassins aquacoles et en exploitations maraîchères. Son désir est de voir les usines et structures minières à l'image des Cds accompagnant même les populations même dans les Gamou et Magal.

Selon ses propos, le ministre de l'Environnement qui a également visité les lieux n'a pas manqué de relever les progrès et efforts accomplis. Latfallah Layouss, le président directeur général des Ciments du Sahel, des investissements lourds sont faits et à long terme. Cela, pour lui, participe dans l'effort de produire un ciment compétitif dans une concurrence correcte et normale au grand bonheur du consommateur.

Selon lui, le ministre des Mines et de la géologie a pu voir l'intérêt porté sur la protection de l'environnement à présent, pour demain et pour des générations encore. Dans le social, le Pdg des Cds a dit toute sa volonté et son engagement de faire davantage, de participer plus à accompagner les populations dans la santé et l'éducation. Interpellés sur le coût du ciment, il a précisé que les prix pratiqués sont les moins chers de la sous-région. Selon lui, la tonne put être acquise à partir de grossistes à 55 000 francs, au moment où on l'a au Nigéria à 200 dollars (90000 F), à 70 000 francs au Bénin et à 100 000 francs au Mali.

Le Pdg des Cds a révélé par ailleurs le démarrage de la construction d'une troisième unité de production à côté des deux existantes. Il compte porter sa production actuelle de 3 millions de tonnes à 6 millions de tonnes.

Pour finir, Latfallah Layouss a insisté sur le millier d'emplois directs et le millier de journaliers travaillant dans son unité industrielle sans compter les effets induits.