Gabon: "Les coûts cachés, un obstacle de performance durable pour les organismes" Dr.Guy Joël Bourobou

"Les coûts cachés,un obstacle de performance durable pour les organismes", dans un libre propos, un expert en la matière en parle avec aisance. Cet spécialiste n'est autre que le Dr. Guy Joël Bourobou,Consultant -Expert en management des organisations -Coach en Finances -Contrôleur de Gestion -Spécialiste en coûts performances cachés.Chercheur associé Corhis, Paul Valeri Montpellier 3 Chercheur LARSIG, Libreville.

Toute entreprise a pour but de réaliser des profits durables et donc de créer de la valeur.Pour de nombreuses raisons, certaines le réussissent plus facilement ou plus rapidement ou plus massivement que d'autres... Ou pas du tout !Pourtant, elles disposent toute d'un gisement de performance dite « performances cachées » qu'elle ignore ou néglige bien souvent ! De façon universelle et humaine, toute entreprise dysfonctionne et génère pour cette raison des coûts dits « coûts cachés ». Les niveaux de dysfonctionnements sont d'ailleurs souvent reliés aux niveaux de désengagement des collaborateurs(60 à 90 % des salariés selon les travaux de l'ISEOR (l'Institut de Socio-Économie des Entreprises et des Organisations)1.

Ces coûts cachés se forment par le fait que chaque « dysfonctionnement » nécessite normalement à chaque fois un « acte de régulation ». Et cette régulation créée une surcharge, un sur temps, un sursalaire, une surconsommation ou une non-production. Ces surcharges existent et ne sont pas prise en compte par les instruments comptables et financiers usuels. Ils n'apparaissent donc pas dans les états de l'entreprise, d'où, la notion « coûts cachés ».

Pour illustrer cette affirmation, nous prenons le cas du temps et de l'absentéisme au sein d'une organisation. L'entreprise est par essence un centre de profit, et plusieurs Hommes d'affaires aident l'adage qui dit : « Le temps c'est de l'argent »,le paradoxe est que la plupart des entreprises au monde et la totalité en Afrique ne mesurent pas leurs temps perdus,alors qu'ils constituent 80% des coûts cachés.

De même, la majorité des entreprises n'évaluent pas le coût de l'absentéisme dans leurs productions, alors qu'ils forment plus de 20 % des coûts cachés.Les outils de comptabilité et d'analyse classique s'avèrent incapables d'évaluer le capital immatériel d'une entreprise. La formation du personnelle au sein d'une entreprise est comptabilisée comme une charge sans ROI alors qu'elle valorise le Capital humain ...

Typologie des coûts cachés en entreprise.

Les coûts cachés sont de différentes natures, ils peuvent être dilués dans plusieurs comptes.Les produits de mauvaise qualité vont influer sur différents comptes comptables, rendant difficile une estimation précise de leur montant.L'expression « coûts cachés » peut aussi indiquer des coûts qui ne sont pas pris en compte par la comptabilité et qui représentent un manque à gagner pour la société.Les coûts cachés trouvent généralement leurs origines dans les dysfonctionnements organisationnels et comportementales humains au sein d'une organisation.

Le gérant qui veut lutter contre eux se retrouve donc confronté à une double problématique.Selon H. SAVALL2, il existe six principaux indicateurs de coûts cachés :

➢Les conditions de travail ;

➢L'organisation de travail ;

➢La mise en œuvre de la stratégie de travail ;

➢La communication au travail ;

➢La formation au travail ;

➢La gestion du temps au travail.

L'importance de la gestion des coûts performances cachés au sein de votre organisation.

Les laboratoires de recherche en sciences de gestion travaillant depuis 40 ans sur les sujets du capital humain montrent que les coûts cachés représentent un manque à gagner de 12 à plus de 36 millions de FCFA par collaborateurs et par an.Une entreprise de 100 personnes, par exemple, connait au minimum un milliard deux millions (1200000000) de francs CFA de coûts cachés annuels.

À l'échelle d'une grande entreprise, les montants deviennent colossaux, ainsi, l'accumulation des coûts cachés peut mettre en difficulté la performance, voire l'existence d'une entreprise.La gestion des coûts cachés permet à l'entreprise de déterminer les performances cachées. En plus, les dirigeants d'entreprise pourront prendre des décisions de gestion objectives et qui concerne toutes les parties prenantes de l'entreprise.

La lutte contre les coûts cachés.

D'une part, les coûts sont difficilement chiffrables et d'autre part leur origine est difficile à déterminer.Pour lutter contre ces coûts, le plus important,c'est d'abord la prise de conscience de leur existence. Cette première étape n'est pas forcément la plus évidente puisqu'elle nécessite une prise de recul sur l'activité ainsi que la remise en cause de certaines manières de fonctionner.

Une fois que l'existence des coûts cachés est admise, il convient de procéder à un diagnostic de l'entreprise (la plupart du temps en faisant appel à un professionnel) afin de déterminer l'origine de ces coûts,et de les chiffrer pour mieux estimer leur importance et pouvoir ensuite mesurer l'efficacité des mesures qui seront mises en place. Ensuite, l'entreprise doit mettre en place des actions visant à réduire ces coûts.Une meilleure organisation du travail,de nouveaux investissements afin de mieux répondre à l'environnement de l'entreprise...Ces actions doivent être adaptées à la réalité de la situation de l'entreprise.

La diminution des coûts cachés crée elle-même un coût (perte de temps) pour le gérant, nouvelle(s) organisation(s) à mettre en place et à faire accepter par le personnel,nouveaux investissements...Ainsi, il est nécessaire de s'assurer que les actions entreprises contribuent bien à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Enfin, il est recommandé la mise en place d'un suivi pour garantir que les coûts cachés(diagnostiqués...)sont maîtrisés et que leur existence et leur impact sont pris en compte par l'entreprise dans le cadre de son développement. La mise en place d'un tableau de bord avec quelques indicateurs clé (taux d'absentéisme, nombre de produits/ service de mauvaise qualité...) permet de garder le contrôle sur ces coûts.

