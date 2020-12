Congo-Kinshasa: Requiem pour l'Etat léopoldien... version Kabila

Les choses sont allées très vite sur la scène politique congolaise. En moins d'une semaine - à savoir entre le dimanche 6 décembre 2020, date de la liquidation de la coalition FCC-CACH par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le jeudi 10 décembre, journée de l'écroulement du «kabilisme» à l'Assemblée nationale, à travers le naufrage du cabinet Mabunda, une nouvelle page d'histoire s'est ouverte en République Démocratique.

Celle-ci va être écrite par une nouvelle plate-forme politique, dénommée Union Sacrée de la Nation. Bien qu'elle présente le visage d'une mosaïque de forces politiques et sociales, le Chef de l'Etat a jeté son dévolu sur elle pour porter son projet de société fondé sur la renaissance du grand Congo comme puissance politique, militaire, économique, financière industrielle, énergétique, culturelle et autres.

Le changement de majorité parlementaire à l'Assemblée Nationale est un signal fort dans la voie de la liquidation de l'ancien régime, qui avait transformé le pays en propriété privée appartenant à une poignée d'individus. Ceux-ci se sont organisés pour tout contrôler pendant 23 ans : les institutions nationales et provinciales, l'armée, la police, les services de renseignements, le commerce, les mines, les hydrocarbures, l'immobilier, les terres, les ports, les aérodromes, les forêts, etc. En moins de deux décennies, ces criminels économiques se sont scandaleusement enrichis, intégrant brutalement la sphère des millionnaires d'Afrique et du reste du monde.

La République Démocratique du Congo, indépendante politiquement depuis 1960, s'est trouvée replongée dans un régime comparable à celui de Léopold II, où un seul individu était propriétaire de tout un pays, l'Etat Indépendant du Congo. A cause d'un système de prédation organisé autour des richesses nationales, l'Etat congolais a perdu totalement le contrôle de ses recettes douanières et fiscales, de son cuivre, de son cobalt, de son diamant, de son or, de son coltan, de son pétrole, de ses grumes, de ses bateaux, de ses avions, de ses locomotives, de son eau, de son électricité, de son Portefeuille, etc.

Le pillage de ses ressources naturelles et de ses finances publiques était tel que le gouvernement était à la peine pour réunir les moyens de son fonctionnement. Un budget de misère était voté, pendant plus de vingt ans, au niveau du Parlement, en-dessous de 5 milliards de dollars américains, alors que le coulage des recettes publiques dépassait les 15 milliards de dollars américains chaque année.

En décrétant la « mort » de la coalition FCC-CACH et en faisant imploser la vraie-fausse majorité parlementaire abusivement attribuée à la famille politique de l'ancien Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi a « libéré » le pays du régime léopoldien, version Kabila. Le souhait de l'écrasante majorité des forces vives de la Nation est qu'il poursuive, jusqu'au bout, l'œuvre de déboulonnement d'un régime des prédateurs ayant consacré la descente aux enfers du grand Congo.

Pour avoir causé trop de torts au peuple congolais, les « Kabilistes » devraient avoir l'humilité de s'effacer de la scène politique, pour laisser le nouveau leadership national relever les défis de la reconstruction nationale. Les entendre encore parler et rêver d'un retour en force au pouvoir relève de la provocation pure et simple.