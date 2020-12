Algérie: Premier League - Said Benrahma évoque son adaptation à West Ham

Nouveau joueur de West Ham United, Said Benrahma prend en peu plus de place chez les Hammers. En un temps record, il s'est installé dans sa nouvelle équipe et fait déjà parler de lui par son talent.

Performant à Brentford, l'international algérien récidive d'ores et déjà à West Ham United. Sur le site officiel du club, Benrahma a parlé de son adaptation qui a été facilitée par tous les membres du club.

« Tous mes coéquipiers et le staff technique m'ont aidé à m'installer ici au club, ce qui a été bénéfique pour moi. Je joue pour l'équipe et pour être efficace, pas pour moi-même, et le but d'apporter un plus », a-t-il révélé.

« Je suis content de ma première titularisation (contre Leeds United), je suis heureux que nous ayons gagné et d'avoir joué 84 minutes... Pas à pas, match après match, je joue un peu plus à chaque fois. Je me sens bien avec l'équipe et je suis content de la façon dont je m'adapte », a-t-il conclu.

Une chose est sûre. Said Benrahma est une bonne recrue pour les Hammers. L'attaquant va beaucoup apporter au club Londonien.