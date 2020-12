Ile Maurice: MV Wakashio - Ce qui bloque la libération du capitaine

Le 22 décembre. C'est la date à laquelle les débats portant sur la motion de radiation d'accusation, réclamée par le capitaine du MV Wakashio ont été renvoyés.

Le suspect indien Sunil Kumar Nandeshwar qui avait présenté ladite motion, a comparu ce mercredi 16 décembre devant la Cour de district de Port-Louis et représenté par Mes Gavin Glover, Senior Counsel et Ilshad Munsoor, il devra y revenir la semaine prochaine.

Et selon nos recoupements, une décision du Directeur des poursuites (DPP) est attendue dans le cadre de cette affaire. Des éléments complémentaires, voire des documents sur les 'statements' des autres protagonistes ou suspects, ont été réclamés par le bureau du DPP.

Détenu au Moka Detention Centre, le capitaine estime que la police ne dispose d'aucun élément de preuve contre lui, pour soutenir l'acte d'accusation de unlawful interference with the operation of a property of a ship likely to endanger its safe navigation' en vertu des articles 5(1) (b) (2) et (9) de la Piracy and Maritime Violence Act. Il lui est reproché en tant que capitaine d'un navire en opération, d'avoir été susceptible de mettre en danger sa navigation en interférant avec le compas gyroscopique pour changer la trajectoire en le faisant échouer sur les récifs de Pointe d'Esny.