Congo-Brazzaville: Prix Carmignac du photojournalisme - 11e édition dédiée à la République démocratique du Congo

Le 11e Prix Carmignac du photojournalisme - consacré à la République démocratique du Congo (RDC) - a été attribué au photographe canadien et britannique Finbarr O'Reilly.

Son reportage a débuté en janvier 2020, avant l'irruption de la pandémie de coronavirus. En raison de l'aggravation rapide de la situation sanitaire mondiale et de la fermeture progressive des frontières internationales, un fonctionnement différent s'est imposé. Finbarr O'Reilly et l'équipe du Prix - en étroite collaboration avec le jury de la 11e édition - ont repensé les contours de ce travail face à la crise sanitaire actuelle.

La Fondation Carmignac a ainsi eu l'honneur de présenter « Congo in conversation » par Finbarr O'Reilly, un reportage collaboratif réalisé avec la contribution de journalistes et de photographes locaux qui documentent les défis humains, sociaux et écologiques que le Congo affronte au temps de la Covid-19.

Basé sur un site Internet créé pour l'occasion et relayé sur les réseaux sociaux, «Congo in Conversation» propose un flux ininterrompu et inédit d'articles, de reportages photos et de vidéos, que les visiteurs peuvent consulter par thème ou par contributeur.

Avec «Congo in conversation», la Fondation Carmignac suggère à ces voix congolaises de contribuer à la conversation mondiale, de témoigner collectivement de la situation sur le terrain dans cet immense pays et de sensibiliser les opinions publiques.

« Congo in Conversation », c'est également une monographie bilingue français-anglais, co-éditée par Reliefs Éditions et la Fondation Carmignac.

Les images sont accompagnées d'une conversation avec Mark Sealy, commissaire et directeur d'Autograph ABP à Londres, qui s'intéresse aux relations entre la photographie, les questions raciales et les droits humains, Finbarr O'Reilly et Emeric Glayse, directeur du Prix Carmignac du photojournalisme.

Finbarr O'Reilly -- Congo in Conversation sera le titre de la prochaine exposition sur les grilles de la tour Saint-Jacques, à Paris, du 6 au 27 janvier 2021. Elle connaîtra les contributions de : Arlette Bashizi, Dieudonne Dirole, Charly Kasereka, Justin Makangara, Guylain Balume Muhindo, Guerchom Ndebo, Raissa Karama Rwizibuka, Moses Sawasawa, Pamela Tulizo, Ley Uwera et Bernadette Vivuya.

