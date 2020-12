Togo: WSM professe sa foi en « un changement grâce à la force des mouvements sociaux »

Inscrite dans la dynamique d'un renforcement des mouvements sociaux sur plusieurs continents en les rassemblant sous forme de réseaux, afin que les générations actuelles et futures puissent bénéficier du droit universel à une vie digne et à une protection sociale, avec pour raison sociale, la « défense des droits du travail et le droit à la protection sociale », la « prévention et l'éradication de la pauvreté et l'exclusion », WSM (We Social Movement) de Belgique, ONG du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) et de ses organisations constitutives, est bien présente au 7ème Forum Solidarité Sociale des Travailleurs du Togo aussi bien sur le plan technique que financier.

Cette assistance apportée aux travailleurs du Togo regroupés autour de SADD (Solidarité Action pour le Développement Durable) pour cet espace de réflexion et de propositions de solutions aux problèmes des différents secteurs de la vie économique du Togo, et d'autres pays du continent africain, est encore exprimée ce Mercredi à l'ouverture des travaux de cette édition du FSSTT.

Intervenant en visio-conférence, le président de WSM, Alfons de Potter, a situé l'initiative de ce Forum, à l'origine des volontés d'imprimer des changements dans les différents domaines d'activités qui retiennent l'attention des initiateurs et participants aux différentes éditions. Il est sur d'une chose, « le changement que nous voulons, c'est par la force des mouvements sociaux que nous pouvons l'accomplir ».

De par les ambitions, objectifs et missions de WSM, on en retient que c'est donc pour parvenir à ces changements qu'elle s'emploie à rassembler ses « partenaires en un réseau, tant dans leurs pays d'action qu'au niveau international, pour revendiquer nos droits fondamentaux avec plus de force. Ensemble, nous exigeons que l'humain soit placé au centre de la politique et de l'économie, dans le respect des limites de notre planète ».

WSM est active dans 24 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine et en Belgique avec une centaine d'organisations : des syndicats, des mutuelles, des organismes de microcrédits, des organisations de femmes, de jeunes ou de personnes âgées.