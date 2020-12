Maroc: Ouverture d'un Consulat des Etats-Unis à Dakhla - Un sursaut "inédit" attendu pour l'Immobilier (expert)

Casablanca — L'immobilier dans les provinces du Sud devrait connaître un sursaut "inédit" avec l'ouverture d'un Consulat des Etats-Unis d'Amérique à Dakhla à vocation essentiellement économique, a souligné Amine Mernissi, Expert en immobilier et auteur du guide "Répons'IMMO".

"En matière d'immobilier, c'est un sursaut inédit qui est attendu ! Il libérera une énergie nouvelle. En effet, Dakhla est appelé à devenir, à terme, cette ville cosmopolite, internationale, où diplomates et personnel consulaire y éliront domicile et côtoyant harmonieusement les autochtones", a relevé M. Mernissi dans un entretien à la MAP.

Par rapport à l'immobilier commercial, une offre de bureaux, de plateformes logistiques mais aussi d'espaces commerciaux (mall par exemple) devrait être également programmée, a-t-il fait remarquer, ajoutant que l'expertise américaine en la matière ne peut être qu'appréciable et les investissements avec des partenaires marocains seraient une option mutuellement profitable.

En outre, M. Mernissi a indiqué que le secteur immobilier et l'ensemble de l'écosystème pourra tirer profit pleinement de ce développement s'il sait rester à l'écoute d'abord des habitants de Dakhla.

"Il faut un développement ordonné et respectueux des us et coutumes locales. Il ne faudrait surtout pas aller trop vite et tenter de plaquer un modèle séduisant sur le papier, mais qui dans la pratique peut s'avérer agressif ou inadapté", a-t-il soutenu.

Et de noter que les perspectives d'ouverture du Consulat américain à Dakhla constituent une extraordinaire opportunité de développement des provinces du Sud. "Désormais, Dakhla et par extension l'ensemble du Sahara marocain seront sur les agendas économiques des décideurs mais aussi à portée du marché américain. C'est un formidable levier social, économique et financier qui se dessine", a-t-il noté.