Maroc: Débat à Fès sur les impacts du changement climatique

Fès — Le coup d'envoi d'un colloque international autour des impacts du changement climatique sur le développement territorial a été donné mercredi à Fès, avec la participation d'académiciens et climatologues marocains et étrangers.

Placée sous la thématique "changement climatique, potentialités territoriales et justice environnementale", cette rencontre de deux jours est initiée par le laboratoire "Territoire, patrimoine et histoire" de la faculté des lettres et des sciences humaines de Dhar El Mahraz, dans le cadre du projet Ibn Khaldoun, financé par le centre national de la recherche scientifique et technique (CNRST).

Pour Bouchta El Khazan, directeur du laboratoire "Territoire, patrimoine et histoire", le choix de la thématique est lié à un ambitieux projet de recherche initié dans le cadre des changements climatiques dans le monde en général, et au Maroc en particulier, afin de passer en revue les impacts négatifs qui en découlent sur tous les aspects de la vie, aussi bien humains que naturels.

L'objectif, a-t il indiqué à la MAP, est de jeter la lumière sur les différentes expériences et recherches scientifiques en la matière pour en tirer profit, rappelant au passage l'importance de la COP22, tenue du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech.

Mohamed Hanchane, enseignant-chercheur à la faculté des lettres et des sciences humaines Dhar El Mahraz, a souligné, lui, que cette rencontre vise à évaluer l'état des lieux des changements climatiques au niveau national et ouvrir un débat sur les mécanismes publics pour lutter contre ce phénomène, précisant que les changements climatiques sont devenus une réalité quotidienne.

D'autres participants ont mis en exergue la question du risque de changement climatique, appelant à la placer au cœur du débat des politiques territoriales, afin de montrer, à travers des études de cas régionales et locales et selon des contextes environnementaux variés, à quel point les impacts du changement climatique peuvent transformer les potentialités territoriales et déclencher des injustices environnementales.

D'après eux, en l'absence d'aménagements adéquats, contribuant à un développement territorial participatif, les conséquences seront amplifiées par une intensification de la vulnérabilité, un affaiblissement accru de la résilience et une limitation d'accès aux ressources locales.

Trois thématiques principales guideront les travaux du colloque, en l'occurrence "changement climatique, adaptation, résilience et migrations", "potentialités et dynamiques territoriales" et "injustice environnementale : concepts, approches et études de cas".