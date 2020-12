Afrique: Pertinence du programme « Afrique qui lit » de la fondation Uba - L'amical des chefs d'établissements du secondaire de Dakar salue une solution à la baisse de niveau des élèves

Le proviseur du lycée Lamine Gueye et coordonnatrice de l'amical des chefs d'établissements du secondaire de Dakar qui préside le jury du concours national de dissertation organisé par la fondation Uba salue la pertinence de cette activité dont la 7e édition a été lancée hier. Aissatou Sy Sow est également d'avis que la Covid-19 a montré qu' « il faut repenser notre enseignement ».

Image d'archive

« Au nom de mes collègues membres du jury nous saluons toujours cette initiative et c'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'enthousiasme que nous participons chaque année à ce concours, que nous participons au succès de ce concours, au choix technique des meilleurs élèves lauréats de ce projet », dit d'emblée le proviseur du lycée Lamine Gueye et présidente du Jury à l'occasion du concours de dissertation organisé par la fondation Uba.

Aissatou Sy Sow salue dans la foulée la pertinence du projet « l'Afrique qui lit » da la fondation Uba qui, dit-elle, pour nous acteurs du système éducatif est un programme qui vient à son heure au moment où nous déplorons le déficit de lecture auprès de nos élèves avec l'invasion des tics mais également au moment où nous assistons impuissamment à la baisse de niveau de français de nos élèves.

Par ailleurs représentante l'amical des chefs d'établissements du secondaire de Dakar, Mme Sow relève que quand une banque oriente son choix dans le cadre de sa Rse sur un programme aussi pertinent, « nous ne faisons que nous en réjouir et nous également pour avoir participé à différentes éditions de ce concours, nous remarquons l'élan, l'enthousiasme qui accompagne chaque fois à chaque édition , par la pertinence déjà des sujets qui sont proposés mais également la vigilance de toute l'équipe de la banque Uba qui a en charge l'organisation de ce concours et comment le concours est reçu par nos élèves dans nos différents lycées ».

Aussi, note-t-elle, cette option de garantir aux lauréats des bourses dans une université africaine est quelque chose de très important et de très motivant chez nos élèves surtout ceux des classes d'examens. Et de poursuivre, elle dit remarquer chaque année, une participation massive, car ça offre des opportunités à ces jeunes enfants surtout ceux-là dont les parents n'ont pas les moyens et c'est là où, souligne-t-elle, nous sommes encore beaucoup plus réconfortés par ce concours.

Avec la pandémie de la covid-19 et l'expérience que nous avons vécue l'année dernière, ajoute Mme Sow, nous sommes tous conscients qu'il faut repenser notre école. « Mais là où nous menons la réflexion, nos élèves ne sont jamais là, on ne leur tend pas le micro », déplore le proviseur du lycée Lamine Gueye. Et nous sommes aujourd'hui à l'heure où la réflexion est agitée en haut lieu, affirme la dame. Qui ajoute dans la même veine que « nous agitons cette réflexion parce que nous sommes conscients, avec cette pandémie de Covid-19, qu'il nous faut innover notre enseignement ».