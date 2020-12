Sénégal: Mise en œuvre du Projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales - La Der/Fj décroche le financement dans un délai record

Adam Amoumoune a révélé hier, lors du lancement officiel, par la Der/Fj, du Projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavie)que le financement de la Banque africaine de développement en ce sens et d'un montant de 49 millions d'unité de compte soit environ 32 milliards fcfa , est entré en vigueur dans un délai record, le 19 février 2020. M. Amoumoune qui a parlé au nom de Akinwumi Adesina, président de la Bad, a soutenu que le projet permettra, à terme, de financer plus de 14 mille initiatives entrepreneuriales, de générer et de consolider environ 150 mille emplois dont 65 mille emplois directs et 89 mille emplois indirects.

« L'entreprenariat est aujourd'hui un enjeu crucial du développement car il constitue un des facteurs clés d'une croissance économique dynamique et inclusive contribuant fortement à la création d'emplois et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes », a déclaré d'emblée Adam Amoumoune qui représentait hier, la Banque africaine de développent au lancement officiel, par la Der/Fj, du Projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavie).

En effet, M. Amoumoune a indiqué que le projet permettra, à terme, de financer plus de 14 mille initiatives entrepreneuriales pour un volume de financement de l'ordre de 61 milliards de francs Cfa qui permet de générer et de consolider environ 150 mille emplois dont 65 mille emplois directs et 89 mille emplois indirects. A l'en croire, 60% de ces emplois sont destinés aux femmes.

Dans le même sillage, celui qui s'est prononcé au nom de Akinwumi Adesina, président de la Bad, a ajouté que le Pavie permet également de former plus de 27 mille entrepreneurs dont plus de 15 mille femmes mais aussi, d'appuyer la transformation digitale de 2200 entreprises et de formaliser 3500 autres dont 50% sont dirigées par des femmes.

Adam Amoumoune confie dans la foulée que le financement de la Banque africaine de développement d'un montant de 49 millions d'unité de compte soit environ 32 milliards de francs Cfa est entré en vigueur dans un délai record, le 19 février 2020. Ainsi, poursuit-il, après moins d'une année de mise en œuvre, il affiche aujourd'hui un taux de décaissement autour de 12% avec plusieurs activités démarrées au profit des bénéficiaires.

C'est pour cette raison, affirme-t-il, que « nous n'avons pas de doute que les résultats attendus seront atteints dans les délais impartis ». « Pour tirer davantage profit de cette excellente dynamique que connait le Pavie et enfin améliorer ses effets et impacts à l'endroit des bénéficiaires, permettez-moi d'inviter la Der à identifier les synergies et les complémentarités avec nos différentes opérations, notamment le projet Proval au ministère de l'agriculture, le projet agropole sud au ministère de l'industrie entre autres », suggère M. Amoumoune.

Qui n'a pas manqué de souligner enfin« l'excellente relation de coopération entre la Bad et le Sénégal qui, désormais s'est engagé résolument dans la voie du développement à travers des investissements massifs dans le secteur des infrastructures de nouvelle génération, le développement de chaines de valeur et la promotion du tissu entrepreneurial ainsi la mise en place d'institutions crédibles et performantes ».