Cote d'Ivoire: Réconciliation, cohésion sociale - Les félicitations du mouvement « L'Alternative-Ci » au président Alassane Ouattara

Côte d'Ivoire : Message de félicitations de Seth Koko au Président Alassane Ouattara suite à la cérémonie de prestation de serment du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020, a eu lieu en Côte d'Ivoire, une cérémonie de prestation de serment pour un nouveau mandat présidentiel, en présence de 13 chefs d'Etat, de chefs de gouvernement, des représentants de la communauté internationale (l'ONU, l'UA, la CEDEAO, l'UE etc), qui ont ainsi assisté à la certification par le Conseil Constitutionnel de la République du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, qui a donné lieu à la réélection du Président sortant Monsieur Alassane Ouattara.

La candidature du président Alassane Ouattara avait ouvert les brèches de plusieurs désaccords avec l'opposition qui la trouvait illégale.

J'ai d'ailleurs été le premier à retirer ma candidature pour marquer mon désaccord avec la Commission Électorale Indépendante qui venait d'accepter le 24 aout 2020, cette candidature que je jugeais illégale.

Par la suite, j'avais choisi comme voie de recours la pression diplomatique afin de faire accepter ma lecture de la loi fondamentale de mon pays.

Les résultats de ma mission ont amené la coalition de l'opposition dirigée par le président Bédié à me confier des missions diplomatiques et de lobbying de ladite coalition, dans le cadre de l'unité d'action, pour empêcher la candidature du président Ouattara.

Je voudrais féliciter le président Henri Konan Bédié pour la confiance, et pour avoir, malgré le poids de l'âge, mené ce combat avec toutes les conséquences que cela a impliqué pour lui et pour les autres leaders de l'opposition qui l'ont accompagné.

Dans un message diffusé le 09 décembre 2020, le Président Henri Konan Bédié a mis fin à la désobéissance civile, au CNT, et a préconisé le dialogue national en vue de trouver les solutions aux préoccupations des ivoiriens en général et de l'opposition en particulier.

En vue de favoriser une telle initiative, et aider à maintenir le fil du dialogue entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire pour une réconciliation durable, et dans la paix des cœurs, je voudrais au nom du Mouvement L'ALTERNATIVE-CI dont je suis le Leader, féliciter Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara pour son élection comme Président de la République de Côte d'Ivoire, lors du scrutin contesté du 31 octobre 2020.

La prestation de serment du lundi 14 décembre 2020 marque une nouvelle étape qui doit ouvrir la voie du dialogue permanent et durable, en vue d'une élection législative ouverte et inclusive !

En effet, sans cadre institutionnel marqué par l'acceptation de la légitimité et de la légalité du Président Ouattara, le dialogue souhaité ne peut aboutir et il y a risque de désordre.

J'adhère à l'appel au dialogue du Président de la République dans le cadre de discussion qu'il prévoit établir très prochainement, tout en espérant que ce cadre trouvera des solutions pouvant aboutir à la paix, à la réconciliation, à la cohésion sociale et au pardon.

J'ai pris l'engagement sur conseils de chefs d'Etats, de sages et personnalités de la sous-région et au-delà, d'aider à négocier la libération des acteurs politiques arrêtés et, au retour des exilés.

J'invite les ivoiriennes et les ivoiriens, et la nouvelle génération d'hommes politiques avec qui j'échange régulièrement et qui adhérent à cette idée de faire la politique autrement, à suivre la conférence de presse internationale que j'animerai depuis Niamey, le 21 décembre 2020.

Vive la République,

Vive la Côte d'Ivoire !

Que Dieu nous bénisse tous.

Fait à Niamey, le 16 Décembre 2020

Président du Mouvement L'ALTERNATIVE-CI

Ex-candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020