Cote d'Ivoire: E-commerce - 68% des Ivoiriens achètent plus en ligne depuis le début du Covid-19, révèle une étude Mastercard

Une étude Mastercard réalisée récemment sur les dépenses de consommation en Côte d'Ivoire a révélé que plus de trois consommateurs sur cinq (68%) interrogés, achètent plus en ligne depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Ainsi, les recharges de données, les vêtements et le matériel informatique ont connu la plus forte augmentation de l'activité en ligne. Plus de 55% déclarent dépenser en recharges de données et 61% en vêtements, tandis que 48% des répondants indiquent acheter plus d'ordinateurs et d'autres équipements.

Et avec moins d'occasions d'aller au centre commercial ou dans la rue marchande, les médias sociaux sont devenus la principale plate-forme pour trouver les produits et les offres les plus attractifs, avec 85% et 34% des répondants affirmant avoir découvert de nouveaux vendeurs respectivement via Facebook et Instagram.

Selon l'étude, 87% des chasseurs d'aubaines typiques en magasin ont déclaré passer des heures à rechercher différents sites pour trouver les meilleures offres.

En ce qui concerne le paiement des biens ou des services en ligne, elle fait noter qu'une expérience de paiement sécurisée est devenue un facteur clé pour l'acheteur ivoirien. 74% mentionnant cela comme une considération majeure lors du choix d'une entreprise dans laquelle acheter.

