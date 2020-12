Cote d'Ivoire: Relance du Tourisme Post-Covid - La République Tchèque et la Côte d'Ivoire pour un partenariat gagnant/gagnant

Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a reçu en audience, ce mardi 15 décembre 2020, une délégation de haut niveau de la République Tchèque, conduite par SEM Martin TIAPA, Vice-ministre des Affaires étrangères, en vue de booster l'axe de coopération en matière de développement touristique entre Abidjan et Prague.

Instaurer une « Semaine touristique ivoirienne » à Prague et des « Journées de la République Tchèque » à Abidjan, favoriser une forte participation de ce pays d'Europe centrale en septembre prochain à la Journée mondiale du tourisme (JMT 2021) que la Côte d'Ivoire abritera au plan international et créer une passerelle entre les investisseurs de ce pays et les opérateurs ivoiriens de l'écosystème touristique, sont les grandes décisions qui ont résulté de la séance de travail que le Vice-ministre Martin TIAPA a eu avec Siandou FOFANA, à son cabinet.

En outre, les deux parties ont convenu d'explorer les pistes pour ériger un centre de formation professionnelle aux métiers de l'hôtellerie, de la gastronomie et du voyage en terre ivoirienne, à l'effet de contribuer à la formation d'ici à 2025 de jeunes Ivoiriens. Et ce, dans le droit fil de « Sublime Côte d'Ivoire », la stratégie nationale de développement touristique dont l'une des finalités est de constituer un réservoir de près de 750 000 emplois qualifiés et non qualifiés.

Mieux, en compagnie du ministre adjoint en charge de l'Afrique subsaharienne, Pavel PROCHVASKA, face à la richesse et au potentiel énorme de la destination ivoirienne, la République tchèque entend profiter de l'ouverture annoncée par le ministre Siandou FOFANA, d'un Bureau du Tourisme ivoirien à Prague, pour s'ériger en porte d'entrée pour la Côte d'Ivoire en Europe centrale. A l'inverse, ce pont devrait permettre aux hommes d'affaires tchèques de mieux s'imprégner des opportunités d'investissements touristiques en terre ivoirienne d'autant plus que les deux personnalités tchèques se sont dites impressionnées par la croissance soutenue de l'économie ivoirienne, ainsi que de la résilience de son industrie touristique, en dépit de la Covid-19, avec une contribution au PIB de l'ordre de 7,3% en 2019. Et entend atteindre les 10% sur la période 2021/2023. En misant sur une offre attractive du tourisme domestique et régional.

