Maroc: Indignation de la population et d'ONG après la normalisation avec l'entité sioniste

Rabat — La normalisation des relations entre le Makhzen et l'entité sioniste continue de susciter des réactions de la population et d'ONG marocaines qui ont exprimé leur indignation et un sentiment d'humiliation, en dénonçant une "trahison" de la cause palestinienne.

Dans ce contexte, une manifestation devant le Parlement à Rabat a été interdite par les autorités qui ont déployé d'importants contingents de policiers près du Parlement avec des équipements anti-émeute et des canons à eau et ont empêché les manifestants de se rassembler, ont rapporté les médias.

Le président de l'Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Wihmane, a d'ailleurs qualifié de "désastre" la normalisation", affirmant que le peuple marocain "demeurera attaché à ses constantes et principes +la Palestine, un serment et la normalisation, une trahison+".

La "colère" des Marocains s'est illustrée sur les réseaux sociaux quelques minutes après l'annonce de la normalisation à travers une campagne rejetant cette décision. Les plateformes étaient inondées de publications d'activistes marocains qui rejetaient une "trahison" aux dépens du peuple palestinien et de ses droits.

Une vidéo de près de 3 mn montrant une militante marocaine en pleurs, a qualifié cette décision de "Nakba" pour les Marocains.

Selon les médias, l'engagement précédent déclaré du Makhzen à "défendre" la cause palestinienne, dans le cadre du Comité al Qods, ne laissait pas présager, dans l'immédiat, l'annonce d'une normalisation avec l'entité israélienne. En effet, il y a quelques mois encore, des officiels marocains parlaient de "rumeurs infondées".

Dans un communiqué de presse, le parti "Annahj Addimocrati" estime que la normalisation des relations avec Israël, est "une trahison et un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien et à sa cause juste".

Pour le parti marocain, cette normalisation "fait fi de la position du peuple marocain et des forces vives et démocratiques qui soutiennent la cause palestinienne".

Des banderoles et des pancartes brandies par des fidèles portant des messages de solidarité avec le peuple palestinien ont été également saisies.