Algérie: Covid-19 - L'heure d'arrêt d'activité portée de 15h à 19h pour certains commerces

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé mercredi de prolonger, dans les wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, le temps d'activité quotidienne de certains commerces qui pourront, à compter de jeudi 17 décembre, travailler jusqu'à 19h au lieu de 15h.

Il s'agit, selon un communiqué des services du PM, du commerce des appareils électroménagers, du commerce d'articles ménagers et de décoration, du commerce de literies et tissus d'ameublement, du commerce d'articles de sport, du commerce de jeux et de jouets, des lieux de concentration de commerces, des salons de coiffure pour hommes et pour femmes, des pâtisseries et confiseries, cafés, restaurations et fast-food.

La prorogation de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food concerne cependant la vente à emporter uniquement, selon le communiqué.

Le 30 novembre dernier, M. Djerad avait décidé que ces mêmes commerces cessent leurs activités à 15h, à compter du 1er décembre en cours, pour une durée de 15 jours, et ce dans le cadre du dispositif de lutte contre le coronavirus.