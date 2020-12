Ile Maurice: Observatoire des PME - Au rayon des denrées alimentaires, les produits locaux ont la cote

Les consommateurs préfèrent-ils les produits locaux ou importés ? La réponse dépend du secteur : en matière d'habillement, la préférence va aux articles européens mais pour la nourriture les marques mauriciennes sont plébiscitées.

Évaluer la consommation des produits locaux après le confinement. C'est l'objectif d'une des études conduites par l'observatoire des Petites et moyennes entreprises (PME) établi par SME Mauritius. Cela, après la campagne Anou Ress Loyal Anou Consom Local lancée par le ministère de tutelle.

Plus précisément, la recherche s'est axée sur une analyse de la perception des consommateurs à l'égard des marques locales par rapport aux marques importées. Il était aussi question de déterminer le degré de sensibilisation des consommateurs aux marques locales. Des questionnaires ont été envoyés à 400 Mauriciens âgés entre 25 et 45 ans sur une période de trois semaines.

Les résultats démontrent que les participants préfèrent consommer des produits locaux lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires. La raison plébiscitée est la fraîcheur des produits qui sont souvent disponibles dans leur coin de vente préféré. Soit avec les vendeurs en qui ils ont confiance.

Toutefois, les consommateurs trouvent que les produits locaux coûtent cher. Ils sont 16 % à trouver que ce n'est pas le cas tandis que 27 % ne se sont pas prononcés à ce sujet.

En cas de rupture de stock des produits mauriciens, les données démontrent que les Mauriciens se tournent vers les produits importés, de préférence de l'Afrique du Sud. La raison principale avancée de cette préférence demeure la qualité des produits que les participants trouvent supérieurs aux autres produits importés. Les aliments en provenance de Chine et de l'Inde sont les moins prisés par les consommateurs.

En outre, 67 % des sondés choisissent les supermarchés et les hypermarchés pour leurs achats en raison de la grande variété et de la qualité des produits, tous sous un même toit. Un fait qui condamne définitivement les boutiques du coin qui arrivent difficilement à dépasser leurs rôles de convenance.

«L'étude recommande de rendre plus de produits locaux disponibles dans les hypermarchés.»

Un autre fait intéressant est que 17 % des personnes interrogées préfèrent l'achat en ligne. Cette option de shopping leur offre plus de facilités. En ce qui concerne d'autres produits notamment l'habillement et autres accessoires, c'est une tout autre paire de manches. Les sondés soutiennent qu'ils préfèrent les produits de marques européennes, soit 44 % contre 21 % pour les produits locaux et 20 % du Sud-Est asiatique.

Pourquoi cette préférence pour les vêtements et autres accessoires provenant de l'Europe ? Pour la majorité des participants, la qualité est supérieure. Et ils trouvent que les produits proposés sont ceux des dernières tendances. Quant à ceux qui optent pour les produits locaux ou du Sud-Est asiatique, le facteur clé justifiant leur choix est le prix.

Pour ce qui est de la recherche d'information, la majorité des consommateurs qui ont participé à l'étude utilisent les brochures, la presse ainsi que le réseau Facebook. Pour affiner leurs choix, ils affirment qu'ils optent pour les références des proches, soit un feed-back de bouche-à-oreille.

Vu ces données, l'étude recommande d'augmenter les taxes sur les articles importés et de rendre plus de produits locaux disponibles dans les hypermarchés. Ainsi que davantage de plateformes accessibles aux Mauriciens afin qu'ils puissent avoir accès aux produits locaux et pas seulement par le biais de foires commerciales.

Il est aussi considéré important que les consommateurs puissent distinguer les produits locaux des produits importés. De l'autre côté, les fabricants locaux doivent investir davantage dans la qualité et la fraîcheur des produits.