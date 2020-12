Maroc: Message de condoléances de SM le Roi à la famille du journaliste et critique de cinéma Noureddine Saïl

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du journaliste et critique de cinéma Noureddine Saïl, décédé dans la nuit de mardi à mercredi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec grande affliction la nouvelle du décès de feu Saïl, priant le Tout-Puissant de l'entourer de Sa sainte miséricorde.

En cette triste occasion, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à sa grande famille médiatique et culturelle ainsi que ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à la perte d'une personnalité unique qui était parmi les premiers fondateurs de la critique cinématographique au Maroc et ceux ayant contribué à la promotion de l'industrie cinématographique au Royaume, en tant qu'intellectuel et critique aussi bien qu'en tant que dirigeant d'institutions médiatiques et cinématographiques nationales et internationales.

Le défunt avait fait preuve de compétence, de dévouement et de loyalisme, souligne le Souverain, affirmant partager la peine de la famille du défunt suite à cette perte cruelle, inscrite dans le destin imparable de Dieu.

SM le Roi se remémore les qualités du regretté qui était vertueux et jouissait d'un grand amour et d'une grande estime, implorant le Très-Haut d'accorder à sa famille patience et réconfort et de rétribuer amplement le défunt pour ses bonnes œuvres au service de sa patrie et de l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.