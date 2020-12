Algérie: Une rencontre nationale des associations religieuses et des Zaouias prochainement

Boumerdes — Le Conseiller du président de la République chargé des zaouïas et associations religieuses, Aissa Belakhdar, a annoncé mercredi à partir de Boumerdes, l'organisation "prochainement" d'une rencontre nationale qui réunira l'ensemble des institutions, associations religieuses et Zaouias.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une rencontre d'orientation l'ayant réunie avec des Imams, des présidents d'associations religieuses, des écoles coranique et des Zaouias, M. Aissa Belakhdar a annoncé l'organisation programmée dans les "prochains mois", d'une "rencontre nationale qui réunira l'ensemble des institutions, associations religieuses, écoles coraniques et des Zaouias du pays", a-t-il indiqué.

Selon le conseiller du président de la République chargé des zaouias et associations religieuses, cette rencontre d'importance à pour objectif de "relancer et organiser l'activité associative véritable, et de faire face aux tentatives de violation de nos croyances et des fondements de notre religion et de notre identité, en les remettant en question", a-t-il soutenu.

A cela s'ajoute, "la mise en place d'un plan réaliste pour l'action associative dans le domaine religieux, et concernant les zaouias, les écoles coraniques, et l'action caritative", a-t-il précisé.

Le responsable a annoncé, par la même, des démarches en cours au niveau du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, en vue, a-t-il dit, de la "promulgation d'une loi clarifiant la relation entre l'association religieuse de la mosquée, l'Imam, et les chargés des différents espaces de la mosquée, dont les écoles coraniques et autres".

Concernant la normalisation des relations avec l'entité sioniste, le conseiller du président de la République chargé des zaouias et associations religieuses a affirmé que l'Algérie est "peinée par la division des rangs arabes", et "ne se réjouit pas de la réconciliation avec cette entité violatrice du sacré", ainsi que du "marchandage de la cause aux dépens des principes, pour des acquis qui pourraient être des chimères".

Sur un autre plan, M. Aissa Belakhdar a assuré dans son allocution en direction des imams et des responsables des associations religieuses et des Zaouïas de la wilaya, que l'"Algérie traverse une étape, qui requiert un renouvellement du soutien de ses jeunes, en matière d'attachement aux constantes de l'identité nationale, de la cohésion de la Nation, de la sécurité et de la stabilité du pays, faute de quoi aucun développement n'est possible", a-t-il estimé.