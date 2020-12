Algérie: Le Makhzen mène une campagne abjecte contre les journalistes d'opposition

Le journaliste, ancien présentateur du principal JT de la télévision officielle marocaine, Mohamed Radi Ellili, a révélé mercredi que les services de renseignement marocains menaient une campagne abjecte de dénigrement et de harcèlement moral contre tous les journalistes opposés au régime du Makhzen.

Dans un entretien à l'APS, M. Mohamed Radi Ellili, qui est d'origine sahraouie, a précisé que la monarchie marocaine "utilise de nouvelles méthodes pour se débarrasser des journalistes d'opposition" en ayant recours à leur "assassinat moral en les jetant en prison pour des affaires de mœurs et des vidéos à caractère licencieux montées de toutes pièces".

"La presse et la liberté d'expression sont actuellement soumises à d'importantes restrictions au Maroc, la machine de répression du Makhzen menant une attaque féroce contre un groupe de militants marocains devenus une source de nuisance pour la monarchie", a-t-il fait savoir, en voulant pour preuve les peines de 3 à 5 ans de prison infligées à des facebookers marocains ayant critiqué le roi.

Il a longuement évoqué "les crimes de la monarchie marocaine contre les journalistes marocains qui s'opposent à sa politique coloniale et à ses méthodes répressives". Plusieurs d'entre eux ont fui vers la France, demandant l'asile "leur vie étant en danger", a-t-il dit.

Il a précisé avoir été l'une des victimes de "cette campagne orchestrée par le Makhzen", ce qui l'a contraint à fuir vers la France fin 2016 "après avoir subi des pressions de la part du régime marocain trois années durant".

"Mes comptes Facebook sont actuellement bloqués sur pression du régime marocain. Ma principale chaine You Tube a été supprimée le 5 décembre courant, alors qu'elle frôlait les 100.000 abonnés", a-t-il dit, indiquant que "les autorités françaises sont conscientes que le régime royal fait subir des harcèlements aux journalistes, c'est pourquoi elles leur accordent le droit d'asile".

"J'ai été l'une des victimes des dossiers liés aux affaires de mœurs. Ils ont accusé ma mère d'adultère et mon père d'avoir eu un enfant illégitime", a ajouté Mohamed Radi Ellili.

Le régime du makhzen croyait que ces méthodes "influeraient sur l'image du journaliste auprès de l'opinion publique marocaine, mais avec les derniers incidents, le peuple marocain commence à prendre conscience".

Pour M. Ellili, les "affaires de mœurs", sont les plus fomentées par les services de renseignement marocains contre les journalistes afin d'étouffer la liberté d'expression et la liberté de la presse, comme fut le cas avec Omar Erradi, emprisonné pour une implication dans une affaire de mœurs et dont le seul tort était d'avoir dénoncé la monarchie marocaine, et le journaliste Tawfik Bouachrine, condamné à 12 ans de prison".

"Les journaliste et intellectuels sont parfois emprisonnés pour de faits fictifs ou vains", à l'exemple de Hamid El Mahdaoui qui a passé 3 ans en prison pour ne pas avoir signalé une tentative d'introduction d'un char au Maroc, dans une affaire montée de toute pièce, a poursuivi M. Ellili qui n'a pas manqué d'évoquer le cas de Nasser Zafzafi, un des acteurs les plus influents du Hirak du Rif, condamné à 20 ans d'emprisonnement alors que "les pilleurs des deniers publics et les corrompus qui sont à la solde

Makhzen travaillent en toute aise et jouissent de la protection de la monarchie marocaine".