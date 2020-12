Algérie: Chaîne de télévision "La Mémoire" - Chikhi s'entretient avec un responsable turc

Alger — Le conseiller du président de la République, chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi s'est entretenu mercredi avec le conseiller à l'ambassade de Turquie en Algérie, Burak Ibrahim Ozturk, des moyens d'enrichir les programmes de la chaîne de télévision dédiée à la mémoire nationale et d'échanger et coproduire des programmes sur l'histoire commune aux deux pays, a-t-on appris auprès de M. Chikhi.

La rencontre entre les deux parties, qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République relatif à la mémoire nationale et à la chaîne de télévision dédiée à la "Mémoire", a porté sur "les moyens d'établir une coopération entre les établissement turcs en charge de l'audiovisuel et l'Etablissement public de télévision (EPTV) pour enrichir les programmes de la nouvelle chaîne, échanger et coproduire des programmes sur l'histoire commune aux deux pays", selon la même source.

Les deux parties ont, à cet égard, défini certains axes qui seront inclus dans un projet de convention qui sera examiné lors d'une prochaine réunion avant de le soumettre, pour signature, aux parties compétentes.

La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de l'EPTV, Ahmed Bensebane, du directeur de la chaîne dédiée à la "Mémoire", Saïd Oulmi, et du directeur de programmation à l'EPTV, l'enseignant à l'Université d'Alger Benhafri Chakib.