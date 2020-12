Congo-Brazzaville: Délinquance juvénile - Yannick Kando demande aux jeunes de prendre conscience

L'association Le Peuple a lancé, il y a quelques jours, à Pointe-Noire une campagne de sensibilisation à la délinquance juvénile, au cours de laquelle son président Yannick Kando a dit aux jeunes de prendre leur destin en main.

Soucieux de redorer l'image de la commune de Pointe-Noire taxée de bastion de la délinquance juvénile, le responsable de l'association Le Peuple, Yannick Kando, a réfléchi sur les différentes stratégies à adopter parmi lesquelles la campagne de sensibilisation. Pour Yannick Kando, la meilleure façon de lutter contre la délinquance juvénile est de mobiliser tout le monde, à savoir parents, éducateurs, animateurs et jeunes. Au cours de cette campagne, les jeunes auront leur mot à dire sur leurs conditions sociales. Aujourd'hui, la délinquance juvénile est au cœur du débat dans tout le pays.

En effet, pour le président de l'association Le Peuple, il faut offrir à ces jeunes des chances d'acquérir des comportements pouvant les aider à s'insérer dans la société. Ces jeunes ont été pour la plupart mal dirigés et ils ont besoin d'encouragement et de secours. « Les choix sont parfois difficiles à faire, et la vie n'est pas toujours facile, mais avec plus de détermination, de volonté et d'encouragement, on peut faire plus et même mieux », a dit Yannick Kando. Créée en 2015, l'association Le Peuple a aussi organisé des activités ayant permis à la formation des filles mères en coupe et couture dans le but d'améliorer leurs conditions de vie afin qu'elles ne puissent plus dépendre de quelqu'un pour vivre. Notons que cette association a également aidé les vendeuses du marché Tchystère à mieux gérer leurs activités en initiant à leur avantage un petit système bancaire, sans oublier la formation des jeunes dans le secteur des Douanes.