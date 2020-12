Angola: Un ministre d'État donne des tracteurs aux anciens militaires

Benguela — Le ministre d'État à la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a remis mardi, dans la commune de Cubal (province de Benguela), 15 tracteurs à des coopératives agricoles d'anciens militaires.

Ces tracteurs font partie du lot de 500 tracteurs que le Chef de l'État, João Lourenço, avait annoncé de distribuer aux coopératives agricoles d'anciens militaires, lors du discours sur l'État de la nation, à l'Assemblée nationale, le 15 octobre.

Dans cette première phase, les tracteurs ont bénéficié à cinq coopératives, à savoir Rio Bom, Alto Jerequete, Lutila Wemba, Catukumbi et Tumbulo, situées dans les communes de Capupa, Yambala et Lomaum.

A cette occasion, Manuel Nunes Júnior a réaffirmé que les 500 tracteurs seraient distribués sur une base non remboursable à environ 250 coopératives d'anciens soldats dans tout le pays.

Selon le ministre, la distribution est faite sur la base de critères tels que la quantité de terres cultivées, le nombre de membres par coopérative et la situation juridique de celle-ci et des terres, dans le but d'atteindre environ 30 mille bénéficiaires directs et plus de 150 mille indirects.

Par ce projet, a-t-il déclaré, le gouvernement angolais envisage d'aider environ 70 pour cent des anciens militaires du pays, afin qu'ils puissent bénéficier des projets d'inclusion productifs.

Manuel Nunes Júnior a ajouté qu'il est nécessaire de prendre soin des moyens alloués, afin qu'ils puissent avoir une longue durée d'utilisation.

À cette fin, a-t-il révélé, les conducteurs et les mécaniciens seront formés à l'usine d'assemblage de tracteurs, récemment ouverte à Luanda, ainsi que dans les centres régionaux existants dans les provinces de Huambo, Huíla et Moxico.

Il a souligné que l'augmentation de la production nationale, la substitution des importations et la diversification des exportations de l'Angola étaient l'un des principaux axes de la gouvernance du pays.

Manuel Júnior a annoncé que la semaine prochaine, des tracteurs seront également distribués aux ex-militaires dans la province de Huambo, suivis de ceux de Huíla et Cuanza Sul, car ces provinces ont un plus grand nombre d'anciens militaires.

Il a également souligné le rôle du Fonds de Développement Agraire (FADA) dans cette chaîne de production, qui va de la production à la vente des produits, en accordant des crédits aux coopératives d'anciens militaires, tout en respectant les critères d'éligibilité.

Au fur et à mesure que les niveaux de production et d'organisation augmenteront, a-t-il renchéri, ces coopératives pourront faire recours aux crédits des banques commerciales, créant davantage d'emplois directs et indirects et augmentant la production.

Pour le président de la coopérative des ex-militaires d'Alto Jarequete, Fernando Ngalanga, l'inclusion des tracteurs dans le système de production changera considérablement leur mode de travailler.

La coopérative, qui compte 308 membres et environ 906 hectares, produit actuellement du maïs, des haricots, des arachides, du riz, en petites quantités, une situation qu'elle espère désormais inverser.