Congo-Kinshasa: ISTM/Kananga - Le comité de gestion milite pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement

Lors de son discours à l'occasion de l'ouverture officielle de l'année académique 2020-2021 le 15 décembre à Kananga, le Pr Mukunda Basua Babintu a fait savoir que le comité de gestion qu'il dirige entend mener de grandes actions pour relever le niveau des enseignements dans cette institution supérieure d'enseignement médical.

Le Pr Mukunda Basua Babintu a cité parmi les actions l'envoi d'un grand nombre des enseignants aux études de 3e cycle ; le renouvellement des équipements du laboratoire, de l'informatique, de la salle technique et de la bibliothèque ; la construction d'un bâtiment en étage devant abriter les services administratifs ; l'amélioration de la qualité des enseignements et l'implication de la division provinciale de la santé dans les programmes de formation et de recyclage de cadres.

Pour lui, la nouvelle année qui commence doit être caractérisée par de nouvelles perspectives et de nouveaux projets. Pour les concrétiser, a-t-il indiqué, nous devons soumettre notre passé à un diagnostic rigoureux pour élaborer un plan stratégique efficace qui puisse nous permettre d'améliorer le cadre de travail pour un enseignement de qualité.

Le Pr Mukandu a précisé que son mandat à la tête de l'ISTM - Kananga est un défi à relever vis - à -vis de l'Etat et de la population du Kasaï central. Pour ce faire, le comité de gestion s'est assigné trois missions principales, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à la population. Pour ce qui est de l'enseignement, le comité de gestion poursuit ses intentions d'améliorer la qualité de l'enseignement. « Il doit continuer à veiller, pour cela, sur la conformité des normes établies par le ministère de tutelle par rapport aux programmes de cours. La lutte contre les antivaleurs est son cheval de bataille », a-t-il déclaré.

Quant à la recherche, le comité de gestion entend poursuivre ses démarches pour obtenir la création d'une revue scientifique. « Il envisage la réfection et l'équipement progressif de la bibliothèque, le site Internet a été créé et lancé pour la visibilité de l'ISTM - Kananga à travers le monde », a fait savoir le Pr Mukandu tout en soulignant que pour ce qui est du service de la population, le comité de gestion est déjà dans le processus d'ouvrir dans les prochains jours un centre médical qui devra couvrir les besoins de santé du personnel de l'ISTM - Kananga et de la population de la ville de Kananga. A l'en croire, un terrain a été acheté pour cette fin et les matériels de construction sont déjà en place.