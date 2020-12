Congo-Brazzaville: Régies financières - 12 lauréats de l'École supérieure de banque promotion 2020 reçoivent leurs diplômes

La cérémonie de clôture de la formation et de remise des diplômes des lauréats du CFPB -Congo de la cinquantième promotion a eu lieu le 15 décembre à Brazzaville sous le haut patronage du premier ministre, Clément Mouamba.

Venue au Congo spécialement pour cet événement, la responsable Afrique sub saharienne pour l'École supérieure de la banque (ESB), Laëtitia Tartour, a indiqué que cette année 2020 est une année importante pour leur institution car elle célèbre les cinquante ans de la formation de l'Institut technique de banque (ITB). Cette formation a permis à plus de trente-cinq mille banquiers de par le monde de se révéler ; de construire la banque d'aujourd'hui et bien évidemment celle de demain. La promotion 2020 de l'ITB est remarquable à divers titres : première promotion diplômée du nouveau parcours managérial bâti, lancée en 2018 ; première promotion à avoir suivi une partie des cours en classe virtuelle ; enfin première promotion à avoir passé le grand oral à distance face à des jurys internationaux.

Pour la responsable Afrique sub saharienne pour l'ESB, la promotion 2020 est sans aucun doute adaptable, agile, digitale. Elle est la promotion de la transformation et méritait donc d'être mise en avant. Laëtitia Tartour a rappelé que les lauréats ont suivi une formation de haut niveau qui doit les permettre d'accéder à des fonctions managériales importantes. Ils ont suivi les enseignements de la première année qui leurs ont montré l'importance de l'accompagnement, de l'écoute et du dialogue avec leurs collaborateurs. Enfin, ils ont appris en deuxième année à mobiliser et fédérer une équipe pour la conduire à la performance collective. « Vous avez donc compris que seuls vous n'êtes rien et que la plus grande richesse d'une entreprise, c'est son capital humain, ce qui est encore plus vrai aujourd'hui pour les entreprises bancaires. Face à la concurrence accrue ; valoriser le capital humain est sans conteste un facteur de succès et de différenciation pour une banque... Je remercie le corps professoral de l'ESB, nos 2800 intervenants qui accompagnent chaque année nos apprenants en France et à l'international », a-t-elle déclaré.

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, représentant le premier ministre, a reconnu « le sérieux irréprochable » de cette formation qui demande un important investissement tant pour les candidats que pour les employeurs et parents respectifs.

« La formation que vous avez suivie vise à former des managers et des cadres aptes à exercer des responsabilités dans les différentes entités de vos établissements, grâce : à une maîtrise accrue de leur environnement économique et réglementaire ; à une meilleure compréhension du fonctionnement de la banque et de l'impact des décisions stratégiques sur la conduite de l'activité au quotidien ; au développement de compétences comportementales, managériales et méthodologiques », a déclaré le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes.

Ajoutant qu'avec cette méthodologie, les récipiendaires vont augmenter la compétitivité de leurs institutions. « De plus avec plus de 25 000 diplômés de l'ITB, en France et dans le monde entier, vous appartenez maintenant à un véritable réseau professionnel. La formation continue est un des axes importants que toute administration et toute entreprise doivent suivre pour augmenter leur capital humain, première richesse d'un pays et, par là-même, de ses structures... »

Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, a invité les nouveaux diplômés, à émerveiller leurs supérieurs par leur performance et leur talent, en ayant à l'esprit, les forces attendues d'un jeune manager du secteur bancaire, notamment : une agilité et une adaptabilité dans un contexte en mouvement ; une curiosité sans borne pour une plus grande maitrise des sujets ; la capacité à faire travailler sur des sujets transverses des équipes aux contraintes et objectifs parfois différents.

Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes a exhorté les représentants des établissements bancaires à la congolisation des postes et la formation de la ressource humaine de qualité. Pour ce faire, il a demandé aux directeurs généraux des banques de communiquer leur plan de formation au ministère.

Hakinda Mayoulou, président du comité d'organisation également lauréat de la promotion 2020, s'est dit heureux. « L'obtention de ce diplôme m'ouvre dorénavant les portes de direction dans une banque. » Pareille pour Gloria Morapenda, elle aussi lauréate promotion 2020.