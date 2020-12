Congo-Kinshasa: Covid-19 - Instauration du couvre-feu le 18 décembre

Dans le souci de contenir la deuxième vague de la covid-19 qui est plus grave que la première, un train des mesures vient d'être prise au cours de la réunion du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie présidée le 15 décembre par le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, au Palais de la nation.

Les mesures sont l'instauration du couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin, l'application stricte des gestes barrières, notamment le port correct et obligatoire des masques, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains et la prise de température. Lors du couvre-feu, seule la circulation des personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire, sera permise.

Il a été aussi décidé l'interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses, ainsi que des cérémonies festives et des réunions de plus de dix personnes. A cela, il faut ajouter la poursuite des compétitions sportives à huis-clos, le transport des dépouilles mortelles directement au lieu d'inhumation, sans aucune autre cérémonie. Quant aux églises et débits de boissons, ils doivent fonctionner avant le couvre-feu.

Le respect strict des gestes barrières dans tous les lieux publics et dans les transports publics et privés, notamment dans les véhicules, les trains, les avions et les motos, fait aussi partie de ces mesures. Concernant les cours au niveau de l'Enseignement supérieur et universitaire, il a été dit qu'ils reprendront à une date ultérieure, tandis que les vacances scolaires débuteront anticipativement à partir du vendredi, 18 décembre 2020. Pour ce qui est du test Covid-19, il reste obligatoire pour toutes personnes voyageant en interne et à l'international (à l'entrée comme à la sortie). L'application de ces mesures se fera sous le strict contrôle de la police. Au cours de cette réunion, le chef de l'Etat a appelé les Congolaises et Congolais à une vigilance tous azimuts vis-à-vis de la montée des cas qui se confirme comme deuxième vague.

Pour rappel, depuis le début de la pndémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de quatorze mille neuf cent quarante-deux dont quatorze mille neuf cent quarante et un cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu trois cent soixante-quatre et douze mille huit cent cinquante-neuf personnes guéries. Sur toute l'étendue du territoire national, trois cent quarante-cinq cas ont été confirmés le 15 décembre et la ville de Kinshasa a rapporté, à elle seule, deux cent quatre-vingt-dix-huit cas, suivie du Kongo central avec vingt-neuf cas, Maniema douze cas, Equateur quatre cas et deux cas au Haut-Katanga.