Congo-Brazzaville: Augmentation des prix des denrées - L'association des consommateurs tire la sonnette d'alarme

Le bureau exécutif national de l'Association congolaise des consommateurs (ACC) a fait une communication, le 15 décembre, sur le non-respect des prix homologués des produits mis sur le marché par les entreprises.

Après le constat fait sur le non-respect des prix homologués des biens et services ainsi que des denrées alimentaires sur le marché, le représentant du bureau national de l'ACC Pointe-Noire et Kouilou, Boris Vivien Kiminou, a tenu à échanger avec les représentants des entreprises et des pouvoirs publics. Appelées à s'exprimer sur la question, les sociétés concernées et les pouvoirs publics ont préféré la politique de la chaise vide, à l'instar du représentant de Congo Yaourt. La séance interactive s'est transformée alors en une conférence de presse qui n'a pas empêché les organisateurs de tirer la sonnette d'alarme sur les mauvaises pratiques qui obligent les consommateurs à une vie chère.

Cependant, les commerçants véreux profitent de la sous-information des consommateurs pour imposer leur prix. Pour un même produit, le prix est varié d'une boutique à une autre, d'un quartier à un autre ou d'un département à un autre. C'est pourquoi l'ACC, principale voix des consommateurs, a décidé de communiquer pour alerter les consommateurs à faire face à l'augmentation non justifiée des prix des denrées sur le marché. « Nous veillons à ce que le consommateur ne soit pas léser. L'Etat congolais a homologué les prix des denrées alimentaires, des services et des biens, il faudrait que ses consignes soient respectées sur le territoire national », a déclaré le président de l'ACC.

En outre, l'orateur a souligné la problématique du prix d'achat et l'importation frauduleuse de plusieurs produits qui font concurrence aux produits locaux. Devant cette concurrence déloyale; le consommateur congolais doit être prudent dans ces choix et connaître l'origine de fabrication des produits et la qualité. « Beaucoup de gens meurt par intoxication alimentaire, soyons conscients, choisissez les produits dont vous connaissez l'origine de la fabrication », a insisté Boris Vivien Kiminou.

Prenant la parole, le premier vice-président de l'Association des consommateurs du Kouilou, Mastone Mabiala, a indiqué que l'association n'a pas le pouvoir de saisir ni d'arrêter le commerçant véreux. Son rôle est de sensibiliser les autorités qui ont le pouvoir d'arrêter ces abus, par exemple avec l'augmentation du prix du sucre local. « La denrée alimentaire est le premier médicament de l'Homme, le consommateur doit être prudent », a-t-il martelé.