Congo-Brazzaville: Changements climatiques - Les parlementaires édifiés sur les avancées réalisées par le pays

Le ministère du Tourisme et de l'Environnement a organisé, le 16 décembre à Brazzaville, avec l'appui de l'Agence française de développement (AFD) et de l'ambassade de France, une conférence en ligne, pour sensibiliser les parlementaires congolais à la problématique des changements climatiques.

Sénateurs et députés ont participé à cet échange animé en ligne par deux experts français : un sénateur et un juriste. La conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration du cinquième anniversaire de l'Accord de Paris sur le climat. Six thématiques y ont été développées, dont l'une par la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nonault. Cela a servi d'occasion pour la ministre de tutelle de présenter des avancées accomplies par le Congo en matière de gestion des forêts, de préservation de l'environnement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« En matière de gestion des forêts, le Congo est perçu comme bon élève au regard des efforts que nous fournissons pour atteindre l'objectif fixé, conformément aux orientations de l'Accord de Paris sur le climat. Nous devons gérer le transport, les mines, la forêt, le foncier et bien d'autres secteurs de façon durable », a indiqué la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Répondant aux préoccupations des parlementaires sur la vision du Congo en la matière, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a fait savoir que le pays nourrit de grandes ambitions dans la gestion durable des écosystèmes et la préservation de l'environnement.

Ainsi, a-t-elle précisé, une quarantaine d'actions salvatrices sont en cours de mise en œuvre. Le pays continuera à exceller dans cette lancée afin de confirmer sa place de modèle au sein des pays du bassin du Congo et une référence au niveau international. Des actions, a renchéri Arlette Soudan-Nonault, qui soutiennent vraisemblablement la vision du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, sur la problématique du changement climatique.

Le Congo, a martelé la ministre, gère un gigantesque gisement de tourbières dans le département de la Cuvette. Une mine d'or, a-t-elle soutenu, qui renforcera la diversification de l'économie nationale et qui générera des fonds conséquents à l'Etat congolais.

« Je suis convaincue qu'une politique climatique affichant une ambition fondée sur un équilibre mesuré entre le potentiel écologique de notre pays et nos besoins légitimes de développement et de prospérité constitue la clé de la diversification économique durable et résiliente du Congo », a conclu Arlette Soudan Nonault, qui a pris l'engagement d'amplifier la vulgarisation des efforts effectués par le Congo dans ce domaine.