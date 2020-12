Afrique: Mo Ibrahim lance la Fondation Europe-Afrique

Dakar — La Fondation Afrique-Europe, une plateforme "ouverte et indépendante" favorisant un "dialogue direct et stratégique" entre acteurs diversifiés des deux continents a été lancée, lundi, à Londres, par la Fondation Mo Ibrahim, a appris l'APS.

La nouvelle entité a été instituée par le groupe de réflexion européen (Friends of Europe) et la Fondation Mo Ibrahim en partenariat avec l'African Climate Foundation et l'Organisation mondiale de campagne et de plaidoyer contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables (ONE).

Elle jouera "un rôle catalyseur pour l'établissement de partenariats innovants et identifiera de nouvelles opportunités de nature à réinitialiser et dynamiser les relations entre l'Afrique et l'Europe", renseigne un communiqué.

Il indique que la jeunesse jouera un rôle essentiel dans cette plateforme indépendante, qui propose un espace d'échanges francs et interactifs de nature à favoriser une meilleure compréhension mutuelle, entre continents, entre pays, entre secteurs, et entre générations.

Selon la même source, des représentants de haut niveau d'origine diversifiée, institutions, gouvernements, entreprises, secteur financier, société civile, experts et chercheurs, se réuniront pour confronter leurs vision et expérience, afin d'élaborer en commun, des solutions partagées à des défis communs.

Il s'agit, ajoute t-elle, de conforter une réflexion originale, de nature à déverrouiller des perspectives nouvelles, et de jouer un rôle d'incubateur pour des projets conjoints et des processus et des outils innovants dans les secteurs prioritaires du partenariat Afrique-Europe.

Paul Kagame, président de la République du Rwanda, président de la Communauté économique de l'Afrique de l'Est et président du Comité des chefs d'État et de gouvernement chargés de l'orientation de l'ADUA/NEPAD (Agence de développement de l'Union africaine/ Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique), s'est réjoui de la nouvelle Fondation.

Le président Rwandais a, rapporte le communiqué, déclaré : "le partenariat entre l'Afrique et l'Europe doit s'adapter aux circonstances actuelles. L'année prochaine, le sommet Afrique-UE doit refléter cette préparation au changement et au progrès, et je me réjouis que la nouvelle Fondation Afrique-Europe, prépare le terrain".

Pour sa part, Charles Michel, président du Conseil européen, a estimé que "le nouveau partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique peut jouer un rôle de premier plan en plaçant la coopération entre les peuples au cœur du monde multilatéral dans lequel nous vivons".