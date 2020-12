Angola: Laúca atteint la production maximale de la centrale thermique

Cacuso (Angola) — Deux mille quatre mégawatts d'électricité ont commencé à être produits à partir de mercredi, par l'utilisation hydroélectrique de Laúca, dans la municipalité de Cacuso, atteignant ainsi le pic de production de la centrale thermique, avec le début de sa sixième et dernière turbine.

La turbine maintenant lancée, semblable aux cinq premières, a une capacité de 334 mégawatts d'énergie électrique installée.

En conséquence, la capacité de distribution d'énergie du pays s'améliore, le barrage de Laúca alimentant désormais, outre Malanje, les provinces de Luanda, Cuanza norte, Cuanza sul, Uige, Zaire, Bengo, Huambo, Benguela et Bié, bénéficiant d'une énergie domestique propre et renouvelable, au moins 2 millions de familles correspondantes de plus de 10 millions de personnes, en plus du secteur industriel.

Le directeur du projet Laúca, Elias Estévão, a dit que la capacité atteinte garantit l'énergie pour tirer parti de la petite, moyenne et grande industrie en Angola, tout en étant un facteur de lutte contre la faim et la pauvreté menée par l'Exécutif, compte tenu de l'employabilité créée et le développement économique qu'il a assuré avec l'électrification du système interconnecté centre et nord du pays.

Il a précisé que, en vue d'une distribution d'énergie plus efficace, la construction des lignes de transmission et des sous-stations de Camama et Bita Tanque, Luanda, qui relieront celles de Cambambe (Cuanza norte) sont en cours.

Avec la mise en service des 6 turbines, le barrage de Laúca a atteint 99% des opérations.

Le projet s'achève en 2021 avec la construction de la turbine de l'usine écologique, qui a pour fonction de générer de l'énergie auxiliaire grâce au flux écologique du couloir de Kwanza et de protéger les espèces aquatiques et l'environnement.

Le barrage a commencé à être construit en 2013, sur une superficie de 24 000 hectares, avec un budget de 24 milliards de dollars américains.

Les première et deuxième turbines sont entrées en service en 2017, tandis que les troisième et quatrième en 2018 et la cinquième en 2019.