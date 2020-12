Cote d'Ivoire: Pour une administration maritime moderne et permanente - Voici les priorités de Philippe Legré pour l'année 2021

Face aux sénateurs à la Fondation Félix Houphouët Boigny qui sert d'hémicycle au Sénat, le vendredi 11 décembre 2020, le ministre en charge des affaires maritimes, Philippe Legré a déballé les missions et la politique maritime gouvernementale pour l'exercice 2021, surtout les priorités de son ministère.

Le budget-programme 2021 dudit ministère s'élève à 22 313 449 519 FCFA. Il se décline en deux programmes administration générale (5 945 898 586 FCFA) et transport maritime et fluvio-lagunaire (16 367 550 933 FCFA).

Dans sa présentation, le patron des marins ivoiriens a indiqué que ces programmes sont assortis d'indicateurs de performance. Ces indicateurs, a expliqué le ministre Legré, visent à évaluer l'efficacité et surtout l'efficience des interventions du ministère et à mesurer l'évolution de la qualité des services des transports par voie d'eau maritime, fluviale et lagunaire offerts aux usagers.

Ainsi les actions prioritaires à mener sont entre autres, la construction d'infrastructures et l'acquisition d'équipements techniques de sécurité et de sûreté maritime ; réhabilitation et développement des infrastructures et services portuaires ; renforcement des capacités didactiques et opérationnelles des structures de formation maritime ; coordination et suivi des activités de transport, sécurité,de sûreté et de formation maritime... .etc.

Notons que ce budget qui a eu l'assentiment des sénateurs, a été adopté à l'unanimité par les membres de la Commission économiques et financières du Sénat.