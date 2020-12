Maroc: Le pays participe à la 40è session du Conseil des ministres arabes des affaires sociales

Rabat — Le Maroc participe aux travaux de la 40è session du Conseil des ministres arabes des affaires sociales, qui se réunira jeudi par visioconférence.

Le Royaume est représenté à cette réunion par une délégation présidée par la ministre de la Solidarité, du Développement social, de l'Égalité et de la Famille, Jamila El Moussali, indique un communiqué du ministère.

L'ordre du jour de cette session, tenue en exécution de la décision de la 75è session du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes des affaires sociales sous la présidence des Émirats arabes unis, comprend l'examen des projets des décisions relatives aux affaires d'intérêt commun, notamment les répercussions sociales et humanitaires de l'épidémie de la Covid-19 et le suivi des dimensions sociales des objectifs du développement durable à l'horizon 2030, en particulier la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle, les droits des personnes en situation de handicap et la protection des personnes âgées, précise la même source.

Au menu de ce Conseil, qui connaîtra la participation de ministres chargés des affaires sociales de pays arabes, figurent aussi la promotion du rôle de la société civile et les affaires liées à la famille et à l'enfance, la discussions de stratégies et de plans d'action, notamment ceux liés aux systèmes de protection sociale, du projet du document de référence et de la structuration d'une feuille de route arabe pour soutenir les droits des personnes handicapées dans le monde arabe dans un contexte de crise et d'épidémie.

Une réunion des hauts responsables, tenue mardi et à laquelle a pris part la délégation marocaine, a été l'occasion de discuter les points de l'ordre du jour, les notes explicatives et les projets des décisions, relève le communiqué.

Le Conseil des ministres arabes des affaires sociales vise à promouvoir la coopération arabe dans les domaines du développement et de l'assurance sociale.