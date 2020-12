Ile Maurice: Mauritusnow - Un «guy from Chicago» à la rescousse de nos Rs 381 millions

La faute dans la pub mauricienne à Anfield hier, mercredi 16 décembre, a certes fait rire plus d'un. Mais il y a aussi d'autres âmes charitables qui ont eu une pensée pour nos Rs 381 millions et notre tourisme et qui one tenu à mettre les points sur les i !

Après avoir constaté le "I" manquant, un habitant de Chicago a créé une page pour prévenir les internautes qu'ils cherchent le site de mauritiusnow et non mauritusnow, comme l'annonce la pub. Il fait ressortir qu'il n'a aucun lien avec le pays et qu'il a simplement vu l'erreur, comme tout le monde.

Et pour ceux qui ont raté le match, il révèle même que le but marqué par Firmino était exceptionnel.

Merci, monsieur !