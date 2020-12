Nigeria: Réouverture de quatre postes-frontières

Le Nigeria a rouvert, le 16 décembre, des postes-frontières importants avec le Cameroun, le Bénin et le Niger, après avoir fermé ses frontières en août 2019 pour limiter la contrebande et encourager la production locale.

Le ministre des Affaires étrangères nigérian a fait cette annonce avec effet immédiat. Le poste-frontière de Sèmè-Kraké, entre le Nigeria et le Bénin, qui est aussi le plus important du pays, a bien été rouvert en fin d'après-midi. C'est le cas aussi de Mfun, à la frontière avec le Cameroun, et au nord de Maigatari et Illela, deux entrées vers le Niger.

Les autres frontières rouvriront d'ici la fin de l'année. En 2019, le président Muhammadu Buhari a décrété la fermeture unilatérale des frontières terrestres du Nigeria aux importations. Une manière de stopper la contrebande et les trafics, et d'accélérer la production nationale. Mais un an et demi plus tard, le géant nigérian est entré en récession, et les prix de la nourriture ne cessent d'augmenter.

Cette fois, les importations ne sont plus totalement bloquées, même si le Nigeria maintient une interdiction d'importation sur un certain nombre de produits. La ministre des Finances, Zainab Ahmed, précise que ce sera notamment le riz et la volaille. Cette réouverture partielle des frontières devrait donc permettre de contrôler un peu l'inflation, alors que la production agricole reste toujours désespérément faible au Nigeria en raison notamment de l'insécurité.

Cette décision de fermeture avait été vivement critiquée par les chefs d'État de la région. Cette réouverture des frontières tant attendue par les hommes d'affaires intervient un mois après que le gouvernement nigérian a ratifié son adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

À Krakré du côté de la frontière béninoise, des centaines de camions ont été bloqués et les affaires paralysées pendant un an et demi. Suite à l'annonce nigériane, voitures, motos et piétons franchissent la frontière pour s'assurer que les barrières sont effectivement levées. En revanche, aucun camion n'est encore passé. Les propriétaires doivent accomplir des formalités douanières et s'assurer qu'ils ne transportent pas des produits de la contrebande à l'origine de la fermeture.