Cote d'Ivoire: Football - Diabaté Bassiriki (coach du Racing): « Contre Horoya, ce sera un match de gala »

Dans une semaine vous allez défier le Horoya de Conakry, dans quel état d'esprit se trouvent vos joueurs ?

Nous avons le même état d'esprit que lors de notre première sortie. Seulement que cette fois-ci, nous avons en face de nous un grand d'Afrique. Les enfants vont aborder ce match à la fois comme un challenge et un match de gala. Ce tirage est tellement excitant pour nous. Notre objectif en participant à cette compétition, c'était de faire découvrir des émotions à nos gamins et il n'y a pas plus belle façon de le faire.

Pensez-vous que vos joueurs sont prêts pour ce match important ?

Au niveau de la forme, parmi les joueurs dont je dispose, il y en a deux ou trois qui ont des traumatismes. Les médecins sont à la tâche pour les remettre sur pied. L'incertitude se trouve au niveau de nos internationaux. Ils étaient quatre avec l'équipe juniors au Bénin et nous sommes plutôt inquiets pour leur état de santé. Quand ils vont arriver nous allons analyser.

Quels enseignements avez-vous tiré de votre première sortie contre les Togolais de Kara ?

Nous sortons de ce match avec beaucoup de leçons. D'abord le fait de ne pas prendre de but à domicile dans ce genre de compétition. Nous redoutions également, l'ambiance et l'environnement des matchs à l'extérieur. Au Togo, nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés. Par exemple, le bus qui devait nous transporter au stade, nous a laissés à l'hôtel pour se rendre directement au terrain. Il fallait trouver des solutions palliatives et cela n'a pas été aisé. Au niveau organisationnel, nous sommes en train d'apprendre.

Pensez-vous avoir suffisamment appris pour aborder le prochain match ?

Exactement. Par rapport à l'expérience du premier match, je pense qu'on n'aura pas d'appréhensions pour notre seconde sortie mais plutôt des indications à prendre en compte. Nous allons prendre des dispositions pour pouvoir améliorer nos déplacements à l'extérieur.

Que savez-vous concrètement du Horoya de Conakry ?

Le Horoya de Conakry est une grande équipe avec beaucoup de moyens. Le club regorge de plusieurs internationaux, venus de différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des Ghanéens, des Maliens, des Burkinabés. Il y a eu également des Ivoiriens. C'est une sélection sous régionale, en d'autres termes. Nous n'avons pas d'informations en tant que tel. Mais en ce qui nous concerne, le plus important, ce n'est pas de chercher à avoir des informations sur les adversaires mais c'est de plutôt chercher à tirer nos garçons vers le haut. Si nous nous focalisons sur nos qualités et que les enfants arrivent à élever leur niveau de jeu, nous serons toujours meilleurs.

Êtes-vous confiants avant ce match ?

Nous n'abordons pas ce match comme une compétition. Ce sera un match de gala pour nous. Voir des garçons de 16 et 17 ans aller se frotter à de grands joueurs de renom et des internationaux comme ceux du Horoya, est un gala. Les enfants essayeront d'élever leur niveau de jeu contre cette équipe. Nous ne faisons pas cas de l'enjeu mais nous voulons montrer notre capacité et notre qualité de jeu face à ces grandes équipes.