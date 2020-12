Algérie: Finances - Deux projets de décret exécutifs examinés par le gouvernement

Alger — Le gouvernent a examiné lors de sa réunion tenue mercredi sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, deux projets de décret exécutifs fixant, respectivement, les conditions de maturation et d'inscription des programmes, et les modalités de gestion et de délégation de crédits, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Le premier projet de décret exécutif, a pour objet de fixer les conditions de maturation et d'inscription des programmes et constitue le cadre réglementaire de référence qui permettra de fixer les conditions et les procédures à suivre pour la proposition, la maturation et l'inscription de tout type de programme.

Il représente également l'un des outils indispensables pour la mise en place du budget programmé, note la même source.

Quant au second projet de décret exécutif, il permet d'identifier les acteurs de la gestion des crédits et fixe leur mission selon une organisation de gestion financière hiérarchisée.

Les deux textes visent à améliorer l'efficacité et les pratiques relatives à l'obligation de rendre compte et de transparence en matière de projets et de gestion en mettant l'accent sur l'atteinte des objectifs tracés et sur la réalisation des résultats escomptés, relève le communiqué.